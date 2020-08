Ile Maurice: L'express leaks du dimanche 26 juillet au vendredi 31 juillet

Des bruits de couloir, les derniers buzz ou les derniers scandales, l'express vous dévoile ici ce que les autres vous cachent.

Skandal later

Un autre scandale pointe le bout de son nez. Il concerne l'octroi de terrains dans la zone aéroportuaire à des proches du pouvoir. D'ailleurs, les terrains auraient déjà été nettoyés aux frais d'une autorité concernée. L'opposition compte soulever cette affaire dans un avenir proche au Parlement.

Le fruit attendu

Après Sanjeeven Permall à la présidence de la Cargo Handling Corporation Limited, deux autres démissionnaires du MMM qui ont rejoint le parti soleil attendent eux aussi leur récompense. D'abord, un ex-PPS qui n'a manqué pour rien une réunion du régional du MSM au n° 7 Piton-Rivière-du-Rempart. Puis, celui qui était pendant longtemps considéré comme un bérengiste et die-hard mauve qui est allé jusqu'à pourtant affirmer dans nos colonnes qu'il est né et mourrait au MMM. Le temps lui a donné tort et il attend maintenant de récolter le fruit de son départ du MMM.

Battue, aux anges, frustrée

Ils l'ont fait rêver avec le hautcommissariat en Afrique du Sud. Toutefois, cette candidate battue de l'Alliance Morisien aux dernières législatives est vite descendue de son nuage lorsqu'elle s'est finalement vue proposer l'ambassade mauricienne à Madagascar.

... Ou à la solde

On connaît les traditionnels avoués Sonah-Ori et Ragavoodoo, et les avocats Chetty qui défendent le Sun Trust, mais le pouvoir diversifie. Ainsi un cabinet qui voulait, au départ, se donner une image de boîte internationale, spécialisée dans les droits humains, a commencé à se spécialiser dans des tentatives de «silencing» de la presse libre et des syndicalistes comme Narendranath Gopee, en représentant de plus en plus le GM et ses parapublics. Contre Gopee, il y a aussi un SC, ancien député et sa protégée. On reviendra sur la liste de ces avocats et avoués privilégiés qui ne veulent pas laisser les miettes aux autres...

Hommes de loi soldés...

Le nombre d'hommes de loi dépasse de loin la demande. Ainsi beaucoup d'avocats ont commencé à proposer des prix au rabais, alors que d'autres font le tout et le tout pour se rendre utiles dans des organismes parapublics contre un «retainer fee» dérisoire. Le problème dans l'offshore va compliquer la donne, témoigne un avocat qui cherche un «part-time job» dans une grande surface... Lucide, il concède que le pouvoir, même s'il distribue généreusement des contrats, «ne pourra pas s'occuper de nous tous.»

Fête de départ

Des juges et le staff de la Cour suprême ont sobrement organisé une fête pour dire au revoir à l'ancienne Cour suprême, témoin de l'hitoire judiciaire du pays. L'émotion était palpable. Mais le chef juge ne pouvait pas être présent pour des raisons personnelles. C'est la juge Rita Teelock, qui avait célébré son anniversaire la veille, qui a présidé la cérémonie d'adieux.

Documents falsifiés

La nouvelle fait le tour de l'establishment du secteur privé. Il s'agit d'un prêt de Rs 250 millions qu'aurait obtenu un groupe financier auprès d'une institution bancaire exposée au scandale financier de NMC Healthcare. Or ce prêt aurait été décaissé sur la base des documents falsifiés portant les signatures du Chairman et du CEO et ce par rapport aux hypothèques fictifs soumis à la banque en question. La Financial Services Commission mène actuellement l'enquête. Les premiers éléments indiquent que ce n'est pas la première fois que ce groupe financier s'adonne à ce genre de pratiques.

Du nouveau à l'ICTA

Busheer Moideen, président d'une association socioreligieuse, a été nommé au sein du conseil d'administration de l'ICTA en remplacement au vulgaire Kaushik Jadunundun. Un autre nom, K. T., circule. Il avait siégé sur le board de la MBC et pourrait aussi siéger sur le board de l'ICTA pour surveiller les dérapages contre le pouvoir et ses laquais.

Sans salaire...

Zouberr Joomaye ferait des émules. Un manager d'Air Mauritius qui a pris sa retraite hier, avec tant d'autres, va demeurer au sein de la compagnie comme... volontaire. Il a déjà choisi et obtenu un bureau dans le vieux store sis à l'ancien aéroport. Il s'occupera du CSR. Autre cas intéressant : ce manager, connu pour sa serviabilité envers l'épouse d'un politicien, demeure en poste, alors que les autres contractuels sont mis à la porte. Le manager avait fait l'objet d'une enquête journalistique qui n'arrête pas de provoquer des remous.

Seegoolam passe à l'orange

Le fidèle lieutenant de feu James Burty David, Ahmad Seegoolam, s'est laissé séduire par les sirènes du MSM. Ses proches avouent qu'il voulait progresser sur le plan personnel et ne pas connaître une autre traversée du désert. Raison pour laquelle il a «viré mam».

«Musical chair» au CHCL

Comme pour la promotion touristique, force est de constater que des amateurs sont envoyés pour occuper des postes stratégiques pointus. Ainsi au CHCL, l'ancien mauve Sanjiven Permal, qui était impatient de goûter aux privilèges que fournit le pouvoir, devient le Chairman, provoquant un jeu de chaise musicale qui n'est pas au goût de tout le monde. Le chairman sortant Presley Paul est devenu le nouveau Managing Director. Il remplace Prakash Nowbuth, qui a été poussé vers la sortie pour faire de la place à Permal.

Comment effacer le SUS...

C'est devenu un dilemme pour les nombreux conseillers en communication affectés au gouvernement. Que va-t-on faire du concept SUS Island depuis que le public a largement désapprouvé, sur la toile, ce slogan qui sonne mal, et qui est devenu la risée de tous? Personne ne veut porter le blâme pour ce choix et on assiste à un véritable jeu malsain de 'finger pointing'.