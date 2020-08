Egypte: Les relations entre l'Egypte et le Koweït sont solides

Les relations entre l'Egypte et le Koweït sont solides

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a affirmé vendredi la solidité des relations fraternelles entre l'Egypte et le Koweït, notamment que les citoyens des deux pays ont versé ensemble leur sang dans des batailles communes.

Ces relations jouissent de l'intérêt des deux parties qui sont soucieuses de les développer en faveur des deux peuples, a indiqué le ministère égyptien.

Le ministère des Affaires étrangères a dit avoir suivi, avec désagrément et indignation, les tentatives de certaines parties malintentionnées de semer la zizanie entre les deux peuples, sur les réseaux sociaux, en prenant pour cible les symboles et les responsables des deux pays, et ce dans l'objectif de nuire aux bonnes relations bilatérales.

Les deux pays s'honorent des diasporas égyptienne au Koweït et koweïtienne en Egypte, lesquelles jouissent des plus grands respect et estime -qui préservent leurs droits et leur dignité- et jouent un rôle positif dans le développement des sociétés où elles vivent et dans le renforcement des relations bilatérales, assure le ministère des Affaires étrangères.