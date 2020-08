Congo-Brazzaville: Atelier-Photographie - Une opportunité pour des artistes congolais en voie de professionnalisation

En partenariat avec la mairie de Brazzaville et la délégation de l'Union européenne, l'Institut français du Congo (Ifc) organise un atelier de formation en photographie au profit de jeunes congolais. L'appel à candidatures prend fin le 14 août.

Dans le cadre des 140 ans de Brazzaville, l'Ifc offre une formation à dix jeunes photographes en voie de professionnalisation. En effet, les candidats qui espèrent bénéficier de cette opportunité doivent connaître les prérequis du métier.

Animé par le photographe congolais Baudoin Mouanda du 31 août au 5 septembre, cet atelier se veut un véritable moment d'échange, de partage d'expérience, de perfectionnement et de réseautage. Au terme des six jours de formation, la restitution des travaux donnera lieu à une exposition de quarante tirages dont la cérémonie de vernissage se fera le 3 octobre, jour de l'anniversaire de Brazzaville, dans le hall de l'hôtel de ville. Cette exposition-photo sera ensuite proposée à toutes les mairies d'arrondissement de la capitale.

Peuvent participer à cette initiative tous les photographes de Brazzaville et de Pointe-Noire développant un travail artistique ou documentaire d'auteur, et ce quel que soit l'âge et le sexe. A cet effet, pour postuler chaque candidat doit fournir les éléments suivants : un curriculum vitae (CV) accompagné d'un portfolio de cinq images. Ceux-ci sont à faire parvenir aux sièges de l'Ifc de Brazzaville comme de Pointe-Noire ou à l'adresse : classproculture@gmail.com.

Agé de 39 ans seulement, et déjà vingt-quatre années de riche carrière vécu par le photographe congolais qui animera cet atelier de formation. Un parcours parsemé d'embûches et d'obstacles mais durant lequel Baudoin Mouanda a pu se faire un nom dans son pays natal, le Congo, ainsi qu'à l'international. A ce jour, l'artiste a participé à des rencontres culturelles ainsi qu'à de nombreux festivals internationaux de photographie. Ses images sont exposées et vendues dans des musées et galeries de plusieurs pays.