Soudan: Al-Merghani appelle à soutenir la période de transition

Khartoum — Le leader du Parti unioniste démocratique, l'origine, leader d'Al-Khatmiyya Mawlana Mohammed Osman al-Merghani a appelé dans une déclaration à l'occasion de l'Eïd al-Adha au soutien du gouvernement de transition pour qu'il s'acquitte de son devoir jusqu'à ce que des élections libres et équitables soient organisées à la fin de la période de transition.

La déclaration a appelé le peuple soudanais à rejeter la division et à parvenir à un accord national global, exhortant toutes les forces politiques à recourir à la voix de la raison et la sagesse pour empêcher le pays de sombrer dans l'inconnu, et tout de même s'aligner sur un projet de consensus national qui évite la perte du pays.

La déclaration a souligné les erreurs précédentes qui ont divisé le pays et gâché l'avenir de la paix et de l'unité, indiquant le rejet de tout ce qui renforce la tyrannie et la dictature, et l'escalade des différences tribales , raciales et des blocs agressifs.