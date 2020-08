Congo-Kinshasa: Classement Reputation Poll International - Félix Tshisekedi, l'un des deux présidents les plus réputés d'Afrique

Reputation Poll International, l'une des principales sociétés mondiales de gestion de la réputation, a publié la liste 2020 des cent Africains les plus réputés. En termes de gouvernance, la liste comprend deux présidents africains, dont Félix Tshisekedi, un vice-président et des décideurs.

La liste de Reputation Poll International comprend quarante-sept femmes et cinquante-trois hommes de divers secteurs : Leadership, divertissement, plaidoyer, éducation et affaires. Les critères de sélection sont l'intégrité, la visibilité et l'impact.

Parmi les personnalités très importantes figurant sur la liste, il y a le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Le Dr Paul Enenche du Nigéria, le Pr sud-africain Wiseman L. Nkuhlu, chancelier de l'université de Pretoria et président de Rothschild (SA); l'économiste guinéen Cellou Dalein Diallo et la Camerounaise Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique.

Sur la gouvernance: la liste comprend deux présidents africains, à savoir Félix Tshisekedi et Paul Kagame, un vice-président, Jewel Howard Taylor, vice-présidente du Liberia et des décideurs. Dans le domaine des affaires: le Dr Precious Moloi-Motsepe de l'Afrique du Sud, Bethlehem Tilahun Alemu de l'Éthiopie et Folorunso Alakija du Nigéria sont présentées pour leurs travaux à travers le monde. Dans le domaine du leadership, la liste comprend le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, Yvonne Aki-Sawyerr OBE de la Sierra Leone, Ngozi Okonjo Iweala du Nigeria et l'ancienne vice-chancelière ghanéenne de l'université de Cape Coast, Jane Naana Opoku-Agyemang.

D'autres grands Africains, comme le Dr congolais Denis Mukwege, sont repris sur la liste pour leur impact social et l'entrepreneuriat social, qui transforment les entreprises en Afrique et affectent la vie de manière positive. Reputation Poll, connu dans le monde entier pour son classement annuel des cent personnes les plus réputées sur Terre et des PDG les plus réputés dans divers pays, est également sur le point d'annoncer une nouvelle série de recherches sur les cent organisations caritatives les plus réputées.