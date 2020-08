Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - La fondation Harris Oyo va réfectionner le centre de santé intégré Jane Vialle

Le président d'honneur de l'organisation caritative, Romi Oyo, également, député de la troisième circonscription électorale de Ouenzé, 5e arrondissement de Brazzaville, a lancé le 31 juillet à Brazzaville les travaux de réhabilitation du centre de santé intégré (CSI), Jane Vialle, qui bénéficiera d'un centre d'accouchement.

Le centre sanitaire est doté de plusieurs bâtiments vieux de plus de quatre décennies. Ainsi donc, l'initiative de la fondation consiste à remettre en état ces bâtiments afin de donner plus de dynamisme au personnel soignant.

Dans ce centre sanitaire, se réaliseront des travaux de génie civil, l'installation d'appareils neufs et une probabilité de renforcer le plateau technique pour l'amélioration de la qualité des soins.

« Les bâtiments vétustes devenus non fonctionnels retrouveront leur fonction au terme de leur réhabilitation par la fondation qui a entendu notre cri de cœur. La joie de la population et du personnel de santé est de voir leur centre être réhabilité et bénéficier d'un centre d'accouchement », a indiqué le docteur Léa Bertille Samba, médecin chef du district sanitaire de Ouenzé.

En prélude à l'amorce des travaux de réhabilitation, un état des lieux dudit centre de santé intégré avait été réalisé par les experts, relevant plusieurs dysfonctionnements dont l'augmentation du taux de mortalité et la perte de crédibilité.

La directrice de la fondation Harris Oyo, Cecilia Oyo, a pour sa part relevé que les actions philanthropiques et communautaires sont au cœur de leur organisation caritative. « Une fois ces travaux achevés, le couple mère enfant bénéficiera des soins de qualité. Nous lançons un appel aux partenaires sociaux pour nous soutenir tout au long de l'exécution de ce projet communautaire », a-t-elle indiqué.

L'initiative de la fondation a soulagé certaines organisations sociales et autorités locales du cinquième arrondissement. « Ce centre sera réhabilité et l'entité bénéficiera d'un package minimum d'activités élargies. Cela nous soulage car le taux d'accueil des malades est important et nous n'avons que deux centres de santé dans cet arrondissement », a signifié Antoine Gampika, chef du quartier 55.

Par ailleurs, le président du comité de santé du quartier Jane vialle, Felix Massamba, a émis le souhait de voir agrandir ce centre de santé pour lequel les parcelles environnants avaient été expropriées par le président Marien Ngouabi.

Signalons que Ouenzé est le cinquième arrondissement de Brazzaville. Il est situé dans la partie Nord de la ville de Brazzaville et doté d'une population très concentrée, entre les arrondissements quatre (Moungali), trois (Poto-Poto) et six (Talangaï). On y trouve notamment les quartiers de Mpila (à cheval sur les arrondissements cinq et six), Texaco La Tsiémé (également à cheval sur les deux arrondissements précédemment cités). Il est traversé en partie par la rivière Madukutsékélé qui la sépare, à certains endroits, du quatrième arrondissement.