Congo-Brazzaville: Salubrité - Grande opération d'assainissement au quartier 57 à Ouenzé

La Fondation Haris Oyo a organisé, le 1er août, avec l'appui de l'ONG Healthy environnement, une vaste opération publique de salubrité en vue d'assainir et rendre le quartier 57, zone Saboukoulou, plus salubre et bon à vivre.

Des dizaines de jeunes, habitants du quartier et membres des deux ONG, ont été mobilisés pour accomplir cette opération de salubrité dénommée caravane d'assainissement. Elle a été réalisée le long des avenues Mpiaka ; de la gendarmerie et des Ecoles, entre l'avenue Jacques Opangault et la rue Etoumbi. Machettes, pelles et râteaux en mains, ces jeunes ont désobstrué les canalisations, coiffé les touffes d'herbes qui jonchaient les ruelles et avenues et ramassé les ordures ménagères qui trainaient partout. L'opération était couplée à la désinfection et la désinsectisation de toute la zone assainie afin de permettre à la population de ce quartier de vivre dans un environnement sain.

« A travers cette opération de salubrité, de désinfection et de désinsectisation, nous voulons rendre notre environnement sain et vivable. Nous avons aussi initié cette opération pour renforcer la lutte contre la Covid-19, après avoir constaté un relâchement général dans l'usage des gestes barrières. Cette opération vise également à combattre le paludisme qui tue à grande échelle dans notre pays », a précisé Romi Oyo, qui est en même temps le député de ce quartier.

S'exprimant à l'occasion, le directeur de l'ONG Healthy Environement, Yvon Kaba, a souhaité que les habitants du quartier s'impliquent fortement afin que cette initiative soit pérennisée. Rappelons qu'à Brazzaville, Healthy Environement a déjà réalisé la même activité à Bacongo, Poto-Poto, Ouenzé et Djiri. Elle l'a déjà fait à Pointe-Noire, à Ouesso et ailleurs.