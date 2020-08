Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les membres du PCT ville océane reçoivent des kits de protection

Dans le but de lutter contre la pandémie du coronavirus, les membres de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de Pointe-Noire ont reçu, le 30 juillet, des masques de protection et des thermoflashs.

Les responsables de la fédération PCT Pointe-Noire ont distribué des cartons de masques de protection et des thermoflashs aux six secrétariats des comités d'arrondissement du PCT de la ville côtière et celui du district de Tchiamba-Nzassi rattaché à Pointe-Noire. Les participants ont profité de cette rencontre pour échanger sur la suite des activités de leur parti basée sur la restructuration des organes intermédiaires et de base de cette formation.

Exhortant pour sa part les membres de son parti pour la bonne utilisation de ces masques, Victor Foudi, président de la fédération PCT Pointe-Noire, a expliqué qu'en plus des membres du PCT, l'utilisation de ces masques devrait être élargie à l'ensemble de la population. «En plus des membres du parti et au moment où nous constatons l'augmentation de nombres des cas liés à la covid-19 dans notre pays, l'utilisation des masques de protection doit être élargie à l'ensemble de la population pour mieux lutter contre la propagation de cette maladie », a-t-il signifié.

Réceptionnant des masques et des thermoflashs pour le compte de son arrondissement, Jean Louis Boukou, président du comité du PCT du 5e arrondissement Mongo-Poukou, a félicité les liens d'amitié qui existent entre son parti et le Parti communiste chinois. Rappelons que le don a été fait au PCT par le Parti communiste chinois.