Madagascar: Transition énergétique - Vers la création d'une industrie inclusive

Trouver des solutions à la pauvreté énergétique. Telle est la mission du nouveau comité africain sur la transition énergétique au sein de la Chambre Africaine de l'Energie.

« On ne peut pas discuter de cette transition énergétique sur notre continent sans prendre en compte la pauvreté énergétique et la nécessité de créer une industrie énergétique inclusive qui crée des emplois et procure des biens et des services localement », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.

Cette entité s'est ainsi engagée à bâtir une industrie de l'énergie qui fonctionne pour tous, mais reste préoccupée par la prédominance d'un discours international qui s'imposerait au continent au détriment des meilleurs intérêts des Africains.

Alors que le continent se remet du Covid-19, la Chambre travaillera sur la promotion de solutions et d'opportunités qui accordent la priorité à la fourniture d'une énergie abordable et fiable aux Africains tout en créant des emplois et en soutenant l'entrepreneuriat local.