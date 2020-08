Congo-Kinshasa: Mairie de Mvou-Mvou - Liliane Lauréate Mberi Bigny succède à André Guy Edmond Loemba

Première femme a occupé le poste d'administrateur maire dans cet arrondissement, Liliane Lauréate Mberi-Bigny a été installée dans ses fonctions le 30 juillet en présence de plusieurs autorités du département de Pointe-Noire.

Ouverte par le rituel traditionnel u'mbembo, la cérémonie d'intronisation de Liliane Lauréate Mberi-Bigny a été placée sous le patronage du préfet de la ville océane, Alexandre Honoré Paka. Lauréate Mberi-Bigny a été installée dans ses fonctions d'administrateur maire de Mvou-Mvou, en remplacement de Guy Edmond Loemba, maire de Mvou-Mvou sortant et nouveau sous-préfet de Hinda dans le département du Kouilou.

Après avoir été investie, Liliane Lauréate Mberi Bigny a décliné ses actions principales, notamment assurer la paix, la concorde et l'unité au sein de l'arrondissement 2 pour le mieux vivre ensemble ; veiller à la sécurité des biens et des personnes ; lutter contre l'insalubrité pour éradiquer les maladies et permettre à Mvou-Mvou d'être dans la lumière. Des défis qu'elle entend relever avec la population de Mvou-Mvou. «Je sais que vos attentes sont nombreuses, mais ce n'est qu'ensemble que nous pourrions éradiquer ces différents maux», a-t-elle souligné.

Le nouvel administrateur a aussi sollicité des agents municipaux professionnalisme et rigueur dans leur travail. «De ma part, je donnerai toujours une réponse adéquate à vos préoccupations professionnelles. L'Etat providentiel n'existant plus, tenons-nous main dans la main pour l'arrondissement, qui est notre bien commun», a-t-elle dit.

En effet, Liliane Lauréate Mberi Bigny n'a pas manqué de remercier le président de la République pour sa nomination ainsi que le préfet du département et le député maire de la ville, président du Conseil départemental et municipal. Pour lui permettre de réussir et de mener à bien sa mission, Alexandre Honoré Paka a exhorté Lauréate Mberi au respect du décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales, notamment le chapitre de l'administration de l'arrondissement qui précise les missions des administrateurs maires d'arrondissement.

En occupant ce poste, Liliane Lauréate Mberi-Bigny devient la première femme administrateur maire de l'arrondissement 2 Mvou-Mvou. La cérémonie d'intronisation s'est achevée avec la signature du procès-verbal d'installation par le préfet et le secrétaire général du département.