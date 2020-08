Soudan: Wali de l'État de Gezira - Nous sommes venus pour servir et non pour gouverner

Medani — Le Wali (Gouverneur) de l'État de Gezira, Dr Abdalla Idris, a presenté samedi matin ses félicitations pour l'Eid Al-Adha et des cadeaux aux patients et aux accompagnants de l'hôpital universitaire de Medani, de l'hôpital d'oncologie et aux enfants détachés de Dar Al-Amal, accompagnés du directeur général du ministère de la Santé, Dr Ehab Abdalla Al-Toam.

Le Wali a déclaré qu'ils venaient pour servir et non pour gouverner, affirmant que sa visite visait à incarner les glorieux slogans de la Révolution de Décembre pour identifier et résoudre les questions des citoyens.

Il a affirmé son engagement à résoudre les questions du secteur sanitaire et à soutenir Dar Al-Amal pour les enfants détachés.

Par ailleurs, le directeur général du ministère de la santé a passé en revue les efforts et les services fournis par les hôpitaux, les centres spécialisés, les cadres et les cadres sanitaires pour fournir les services sanitaires et médicaux aux citoyens de l'État, les États voisins et de certains pays voisins.

Un certain nombre de patients et de personnes accompagnantes ont exprimé leur contentement à la visite et au soutien moral et matériel qu'elle a apporté aux patients, chose qui reflétait la signification du changement que le pays a connu.