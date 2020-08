Afrique du Nord: Sur la question du Sahara, le Maroc a réalisé des avancées importantes grâce à la politique clairvoyante de SM le Roi

Dar Es Salam — Sur la question du Sahara, qui constitue la priorité absolue de la diplomatie marocaine, le Royaume du Maroc a réalisé des avancées importantes au cours de l'année écoulée, grâce à la politique clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, écrit le journal Daily News, organe du parti au pouvoir en Tanzanie.

Dans un éditorial consacré à la célébration par le Maroc du 21ème anniversaire de l'accession du Souverain au trône de Ses glorieux ancêtres, Daily News souligne que les résolutions 2468 et 2494 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui appelaient au compromis et au pragmatisme au cours du processus politique et qui maintenaient l'exclusivité du processus politique des Nations Unies à différents niveaux des négociations, sont particulièrement évidentes.

L'un des aspects importants de ces résolutions est l'accent mis sur l'importance pour toutes les parties à s'engager de bonne foi et à contribuer au succès du processus politique en cours, note le journal, ajoutant que l'autre aspect important est la prorogation pour un an du mandat de la MINURSO, un mandat qui devrait permettre d'insuffler un nouvel élan au processus politique pour parvenir à un règlement accepté par toutes les parties.

"Ces développements ont non seulement préservé les acquis du Maroc, en réitérant une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie et en saluant les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus politique, mais ont également rappelé les violations du polisario dans la zone tampon, en l'appelant à s'abstenir de toute provocation", écrit l'éditorialiste.

Le journal a aussi braqué ses projecteurs sur la promotion du nouveau modèle de développement des provinces du sud du Maroc, un projet ambitieux qui est de nature à favoriser la réussite du plan d'Autonomie des Provinces concernées par le processus onusien proposé par le Maroc en 2007.

La publication souligne, à ce propos, que l'ouverture de consulats de plusieurs pays dans les provinces sud du Maroc constitue un succès d'une diplomatie marocaine visionnaire et efficace, une diplomatie qui a réussi à passer de la phase de fortification des acquis réalisés en matière de défense de la cause nationale à celle d'imposer une nouvelle réalité fondée sur la reconnaissance internationale croissante de la légitimité de l'initiative marocaine d'autonomie comme solution "réaliste" et "durable".

Daily News relève, par ailleurs, que le Royaume du Maroc bénéficie d'une stabilité politique, d'une infrastructure robuste et d'un emplacement stratégique, "autant d'atouts qui contribuent tous à son émergence en tant que puissance économique régionale et base de production et d'exportation de premier plan pour les entreprises internationales".

Le Nouveau modèle de développement a fait du Maroc un pôle commercial régional au carrefour de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, note le journal, ajoutant que cette stratégie a de plus influencé, ces dernières années, les relations et le rôle du Maroc sur le continent africain.

Abordant la pandémie de Covid-19 qui a affecté le monde entier, le journal a mis en évidence les mesures proactives prises par le Maroc pour endiguer la propagation du virus.

"Dès les premiers stades de la pandémie, Sa Majesté le Roi a appelé à la création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus et a enjoint le gouvernement et les autorités locales à adopter des mesures drastiques pour contenir le virus", écrit l'éditorialiste, ajoutant que le ministère de la Santé a dû gérer une crise sanitaire sans précédent et faire preuve d'agilité et de proactivité dans la gestion des différentes facettes de la pandémie, du traitement des patients COVID-19 à une surveillance épidémiologique accrue.

"Cependant, face à ces défis, le ministère de la Santé a fait preuve de résilience en déployant une réponse d'urgence, en développant un ensemble de protocoles médicaux pour les patients COVID-19 et en équipant les hôpitaux du pays de fournitures médicales et de matériel de protection individuelle, tout en développant rapidement la capacité des hôpitaux en lits et unités de soins intensifs", souligne la publication.

Le journal a aussi mis en avant l'envoi par le Maroc d'aides médicales à destination de plusieurs pays africains pour les aides à lutter contre le COVID-19, un élan de solidarité lancé sur initiative de SM le Roi Mohammed VI.

Sur le plan bilatéral, le journal Daily News souligne que la visite historique de SM le Roi Mohammed VI en Tanzanie a ouvert un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, à travers la signature de plusieurs accords qui ont jeté les bases de partenariats gagnant-gagnant dans les domaines de l'économie, de la finance, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la pêche, du transport aérien, des hydrocarbures et des mines.

"Au cours de cette visite royale, le Maroc a également montré sa volonté de partager son expertise avec la Tanzanie en particulier dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables avec un accent particulier sur la création de pôles industriels et le développement de la logistique et des ports", ajoute la publication.