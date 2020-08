Congo-Kinshasa: Covid-19 - Le FNSCC reçoit un don de 246 mille masques chirurgicaux

L'entreprise chinoise «China Three Gorges » a octroyé, vendredi 31 juillet 2020, un Don de 123 cartons, soit 246 mille masques chirurgicaux, au Fonds national de solidarité contre la Covid-19 (FNSCC). C'est dans sa mission de mobilisation des ressources que cette structure coordonnée par M. Dominique Mukanya a reçu ce lot de cartons des masques chirurgicaux pour lutter contre la contamination de cette pandémie. Ce geste de cœur de «China Three Gorges», il y a lieu de le souligner, s'inscrit, entre autres, dans le cadre de la solidarité internationale contre la Covid-19. Bien plus, il prouve à quel point la Chine témoigne son soutien indéfectible à la République démocratique du Congo et répond ainsi à l'appel lancé par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux personnes de bonne volonté ainsi qu'aux Etats amis du Congo-Kinshasa pour faire face à la pandémie de Coronavirus.

Sous l'œil vigilant de M. Bruno Kapandji, Chargé de mission du Président de la République qui s'occupe de l'Agence pour le développement et promotion du Projet Grand Inga (ADPI-RDC), le Conseiller économique de l'ambassadeur de Chine à Kinshasa, M. Xu, a remis symboliquement un carton de masques à l'équipe du Fonds national de solidarité contre la Covid-19 en vue de soutenir la riposte contre cette pandémie en République démocratique du Congo.

«Ce geste est un signe d'amitié et de fraternité du peuple chinois envers le peuple congolais. Ce n'est pas la première fois que la Chine pose un tel acte. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement chinois a envoyé à la RDC, soixante six (66) tonnes de matériel destiné à la riposte. Les sociétés chinoises ont, pour leur part, déjà contribué en faveur de la riposte à une enveloppe évaluée à 2 millions de dollars. Ce geste n'est donc pas le premier, encore moins le dernier», a précisé M. Xu.

Pour sa part, M. Bruno Kapandji n'a pas tardé de placer un mot à l'endroit de la République de Chine qui ne cesse, depuis l'avènement de cette pandémie, de venir à la rescousse du peuple congolais.

«La Chine s'illustre parmi les meilleurs amis de la RDC en ce moment difficile que traverse le pays et qui accompagne particulièrement le président de la République dans la guerre contre la pandémie de Covid-19 », souligne-t-il.

Le Coordonnateur du FNSCC, Révérend Dominique Mukanya, a, quant à lui, salué ce geste salvateur de la Chine. Il a, à cette occasion, précisé que son institution va procéder à la répartition de ce don selon leurs critères d'intervention arrêtés, tout en priorisant là où les besoins sont pressants.

«L'essentiel, c'est de mettre à la disposition de tous ceux qui sont dans la lutte contre la Covid-19, des matériels nécessaires pour poursuivre et gagner le combat. Nous réitérons l'appel au respect des mesures édictées pour stopper et contrer la propagation du virus mais aussi, aux personnes de bonne volonté et aux potentiels donateurs, nous rappelons que le «Fonds» a besoin de beaucoup plus de moyens pour être en mesure de remplir ses missions», a-t-il ajouté.

Tout en respectant sa mission qui est de rechercher et collecter les moyens financiers qui aideront à soutenir les malades et le personnel soignant, l'équipe du Fonds national de solidarité contre la Covid-19 (FNSCC)a saisi cette opportunité, pour lancer un appel à tous les autres donateurs de ne pas hésiter à mettre quelque chose dans sa gibecière pour sauver des vies. Ainsi, le Coordonateur Dominique Mukanya a conclu en appelant tout le peuple congolais à respecter toujours les gestes barrières édictées par l'équipe de riposte, en collaboration avec le ministère de la Santé publique.