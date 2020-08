Congo-Kinshasa: Zoom sur les défis électoraux - L'Abbé Donatien Nshole rencontre Jean-Marc Kabund

Cela s'est déroulée mardi 28 juillet 2020, la rencontre mettant harmonieusement autour d'une table l'Abbé Donatien Nshole, Secrétaire général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo - CENCO en sigle, et Jean-Marc Kabund-A-Kabund, Député national et Président intérimaire de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -UDPS en acronyme, un moment durant lequel les deux personnalités ont eu à tabler particulièrement sur les enjeux électoraux de la RDC à l'horizon 2023.

Sur ce, l'Abbé Nshole, se confiant à la presse, a estimé que la carte Ronsard Malonda est un dossier à classer dans les oubliettes du passé, considérant que ce dernier est un choix contesté et à déclasser.

C'est ainsi qu'ils se sont particulièrement penché sur le challenge de la réforme de la Commission Electorale Nationale Indépendante - CENI en sigle - et de la loi électorale en République Démocratique du Congo. Ce qui déplace les pions du débat politique vers d'autres sphères d'influence et de décision.

Le Secrétaire général de la CENCO a témoigné son appréciation à rencontrer JM Kabund, afin de traiter avec lui sur les challenges politiques du pays, compte tenu de l'impulsion qu'a ce dernier.

Qu'y aurait-il sous la casserole ?

Les questions et les analyses s'émettent et s'effectuent de plus en plus dans un contexte où l'Abbé Nshole aurait rendu visite à Vital Kamerhe, il y a très peu dans la prison de Makala.

Et lorsque Kabund le rencontre, après avoir eu une entrevue avec le Cardinal Fridolin Ambongo, il y a lieu de chercher à cerner les dessous des cartes relatives à tous ces rapprochements politiques et institutionnels.

Sans oublier, que depuis un bon bout de temps, il fuse dans tous les sens des appels à un consensus dans l'optique de baliser le clivage politique en RDC et de redresser les différents paramètres socioéconomiques qui, particulièrement, se sont davantage détériorés sous le glaive de la pandémie à coronavirus depuis plus de 4 mois.

Il y a lieu de dire que l'avenir aurait ses secrets que seul le temps serait habileté à mieux dévoiler.