Congo-Kinshasa: Fête des parents - Afriland First Bank CD redonne le sourire aux vieillards de Kinshasa

La journée du 1eraoût, fête des parents et journée des morts, n'est pas passée inaperçue dans les homes des vieillards à Kinshasa. Afrilands First Bank CD qui n'a pas dérogé à sa traditionnelle « action sociale » a fait un don important de vivres et non-vivres aux personnes de 3ème âge hébergées dans les hospices des vieillards de Kabinda à Lingwala, de Bolingani à Kingabwa Point chaud et de Saint Kiwanuka à Kingabwa Mandrandele, dans la commune de Limete.

Une importante cargaison de vivres frais, secs et non-vivres a été remis, à cet effet, aux personnes de troisième âge hébergées dans les hospices des vieillards de Kabinda à Lingwala, de Bolingani à Kingabwa Point chaud et de Saint Kiwanuka à Kingabwa Mandrandele, dans la commune de Limete.

Dans sa gibecière, des habits contre le froid en cette période de saison sèche, des pièces wax aux motifs d'Afriland First Bank, des sacs de riz, de sucre, du lait, de l'huile, des haricots, de la farine de maïs, des écrans LED TV, du poisson salé, des produits de nettoyage, des chaises en plastique et tant d'autres, la banque panafricaine a réellement redonner du sourire aux personnes de troisième âge qui n'ont pas tari d'éloges à leur égard de leur bienfaiteur.

Le directeur général Souaibou Abary, qui a personnellement conduit la délégation, a circonscrit les contours de cette action caritative qui vise à redonner le sourire aux personnes vulnérables. Il s'est exprimé en ces termes : « Nous œuvrons pour la création de la richesse et le bien bien-être des populations, mais les causes sociales nous intéressent également. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'apporter notre petite contribution à l'entretien de nos aînés vulnérables en cette journée qui leur est dédiée. Ayant également constaté l'état de délabrement de l'un de ces foyers, nous prenons l'engagement de le réfectionner dans un bref délai ».

Pour rappel, Afriland First Bank CD est une banque panafricaine implantée en RDC depuis 2006. Son offre consiste à bâtir des solutions de financement adéquates et des services bancaires de qualité, intégrant ainsi les acteurs locaux dans le processus de développement durable et de création de la richesse, tout en facilitant aux entrepreneurs l'accès aux services financiers et autres investisseurs.

Son réseau commercial compte, à ce jour, 43 agences et guichets répartis dans 16 provinces de la RDC, avec en perspective, la couverture, à moyen terme, de l'ensemble du territoire national.

Afriland First Bank CD développe une approche innovante qui met en exergue un plan de croissance pour sa clientèle. La facilité d'accès aux produits et services financiers, une gamme de produits spécifiques adaptés à l'environnement de la RDC, la proximité et la flexibilité au service d'une rentabilité soutenue.

Elle accompagne le processus de développement et de croissance économique en fournissant des services financiers adéquats et accessibles pour tous.