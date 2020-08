Congo-Kinshasa: Faux bruits sur Moïse Katumbi - Olivier Kamitatu prend la défense et dément

Depuis peu, une fausse information attribuée à Moïse Katumbi, le Président National d'Ensemble pour la République, circule sur la toile. Ce dernier aurait déclaré, nous citons : "mes renseignements confirment qu'en 2023, les Américains vont soutenir Félix Tshisekedi pour qu'il obtienne un deuxième mandat".

Et pourtant, le chairman du TP Mazembe ne s'était plus exprimé sur la situation politique de la RDC depuis l'annulation de la marche anti-Malonda dans le cadre de la démarche de Lamuka. Sur ce, Olivier Kamitatu, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, a pris le devant afin de démentir, à partir du média social Twitter, ces faux bruits relatifs à la réélection de Tshisekedi qui serait soutenue par les américains.

Kamitatu notifie, en toute clarté, que ces dernières semaines, Moïse Katumbi n'a été le sujet d'aucune rencontre et d'aucun entretien avec des diplomates américains. Et, il a peint combien les sujets qui sont au cœur des préoccupations de Katumbi actuellement se rapportent plutôt aux dégâts collatéraux de la pandémie à coronavirus - les inondations - et diverses calamités à caractère social.

Des sujets qui l'éloignent des débats politiques, à telle enseigne qu'il n'ait pas eu à s'exprimer sur les sujets à connotation politique depuis les dernières activités liées à la marche de Lamuka sur la désignation de Ronsard Malonda.

Jusqu'où iraient les fakenews en RDC ? Plus le temps avance, régulation et législation de rigueur s'avèrent de plus en plus être d'une importance capitale.