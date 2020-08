Togo: Télé-achat de Bouge avec le 228, coup d'envoi des émissions, le mardi 4 août 2020 à 8 heures

Après avoir passé tout le cap des préliminaires, la dynamique équipe de la plateforme des médias pour la promotion de la consommation locale, Bouge avec le 228 a mis le cap sur les émissions de Télé-achat.

Pour le premier numéro de ces émissions qui verront passer sur les plateaux de la web télévision Direct7 (www.direct7.tv), des jeunes entrepreneurs qui s'investissent pour la transformation des produits agricoles mais aussi des producteurs même de ces produits agricoles, tout est calé pour le mardi 4 août 2020 à 8 heures et les reprises instantanées sur les plateformes sociales de B228 (Facebook, Twitter).

Durant 30 minutes, et pour la première fois, les Togolais pourront en savoir plus sur les produits fabriqués chez eux. Ils auront l'occasion d'acheter les produits de 2 entrepreneurs, à savoir l'entrepreneure MINAGRO et le fabricant du thé Kinkéliba. Les initiateurs donnent les précisions.

Selon des mots du coordonnateur national de B228, Kofi Telli, « tout est fin prêt, tout est calé côté technique, les émissions spéciales de télé-achat auront bel et bien lieu.

A partir de ce mardi 4 août 2020 et 2 fois dans la semaine, les mardis et les samedis, pendant 6 mois pour la phase expérimentale de ce projet, les Togolais auront le loisir de mieux connaître les produits faits chez eux et de les acheter. Tout ceci, en ligne ».

Les initiateurs de télé-achat ont profité de l'occasion pour appeler tous les Togolais, où qu'ils soient, à suivre les émissions spéciales. Pour cette phase expérimentale du projet, les quartiers des 2 préfectures du Grand-Lomé seront couverts. Il s'agit de Golfe et d'Agoè-Nyivé.

Que se passera-t-il à partir de ce mardi ? Des mots de l'équipe d'organisation, les entrepreneurs auront l'occasion de parler de leurs produits, leurs apports nutritifs, pourquoi il faut consommer leurs produits et non ceux importés.

Les consommateurs pourront joindre l'émission en direct à travers 2 numéros : (00228) 92 38 91 91 et 96 38 91 91. Pour acheter des produits, il suffit d'envoyer sur Flooz ou Tmoney via les 2 numéros ci-dessus, le montant du produit, les frais d'envoi et les frais de convoiement pour ceux qui veulent se faire livrer les produits.

« Au cours d'une émission, tout Togolais peut appeler pour poser des questions et acheter. L'émission est faite pour tout le monde. On peut appeler et parler la langue de son choix, surtout le français et le Mina.

On peut acheter le produit qu'on veut. Tous les consommateurs qui achèteront des produits à partir de 5000 francs CFA, recevront les produits chez lui, pas à la maison mais dans une zone de convoiement de leur choix.

Ceux qui payeront moins 5000 francs, devront faire le déplacement du siège de Direct7 à Avédji, non loin de l'église Baptiste, derrière le camp d'Adidogomé », ont expliqué les initiateurs.

A la fin de l'émission, les conducteurs de Zmobile, la société de convoiement, prendront les produits achetés et les convoieront à tous les consommateurs qui ont acheté au moins 5.000 francs de produits.

Les produits ne seront pas livrés aux consommateurs chez eux à la maison mais sur toutes les zones de convoiement. Il suffira au consommateur de donner son quartier et la zone de convoiement lui sera indiquée.

Après discussion avec les responsables de Zmobile, les frais de convoiement sont fixés à 800 francs. Le consommateur paiera 500 francs et l'entrepreneur dont le produit est acheté, 300 francs.

« Qu'on se trouve à Baguida, Nukafu, Agoè, Bè, Togblé, n'importe où dans le Grand Lomé, les frais de convoiement sont uniques. Ils sont de 800 francs que le consommateur et l'entrepreneur vont payer.

Les consommateurs qui veulent bien acheter les produits et faire eux-mêmes le déplacement du lieu de l'émission, ils ont le choix et peuvent venir au siège de Direct7 », ont-ils mentionné.

Ce projet est possible grâce au concours de plusieurs partenaires. La plateforme B228 a vu le jour grâce au ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique, Koutéra Bataka.

Le projet télé-achat est lancé par la même personnalité. La plateforme a bénéficié du financement du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ).

Pour ceux qui n'auront pas suivi l'émission en direct, ils pourront le faire des heures ou jours plus tard sur la plateforme www.nzara.co.

Pour information, la plateforme 'Bouge avec le 228' (B228) est un conglomérat de médias togolais qui sont engagés pour la promotion de la consommation locale.