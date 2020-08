Congo-Kinshasa: ART plastique - Bonne performance du congolais Hervé Mbelo en Chine

Il se tient du 26 juillet au 14 août au Musée de Ram art dans la province de Hang Zhou en Chine, une grande exposition d'art plastique dont le thème principal est:"遥遥"yao yao qui signifie « Distance en français. Cette activité connaît la participation de 14 artistes internationaux dont le congolais Hervé Mbelo Mantinga qui est également étudiant -chercheur en master à la China Academy of art. Ce jeune artiste d'origine kinois vient de percer en marquant sa signature grâce à une philosophie concentrée sur la Transcendance : «Nuit et lumière ».

Très créatif et performant, Hervé Mbelo est considéré comme le grand joker et révélation de cette exposition qui a ouvert avec succès ses portes au Ram Art Museum.

Sa présence a attiré beaucoup l'attention de la presse chinoise où l'artiste congolais défend avec ardeur ses œuvres inspirées et engagées.

Par rapport à la thématique de l'exposition, il a démontré la ferveur dans sa philosophie artistique basée sur la nuit et la lumière.

«Le soleil est toujours accompagné de vent et de pluie. Le sentiment de solitude apporté par la nuit d'isolement ne disparaîtra pas avant longtemps ».

Pourquoi la lumière et la nuit ?

Hervé Mbelo utilise symboliquement la « nuit » et la «lumière » dans ses créations pour démontrer que malgré la durée des obstacles, des difficultés, les solutions (lumière) n'ont jamais été loin.

«Je trouve aussi une certaine créativité dans ces nuits apparemment ennuyeuses, comme l'obsession et la performance de la lumière », a-t-il souligné.

D'après les organisateurs, l'exposition "Yaoyao" (Distance) est une scène rétrospective après l'épidémie COVID-19, ainsi qu'une expérience artistique dans laquelle des jeunes artistes enregistrent et se nourrissent du présent et de l'histoire.

C'est un coup de projecteur qui offre une occasion spécifique aux créateurs d'exprimer non seulement leur talent mais surtout de démontrer leurs compréhensions et leurs discussions sur des thèmes tels que la société, la vie et la nature pendant cette période spéciale de la pandémie.

«Même si vous êtes dans l'isolement, même si c'est loin, il est incontestable que l'art véhicule toujours l'espoir et les pensées, et réconforte les âmes aliénées dans l'isolement», soutient le Président du comité organisateur.

Rappelons que le congolais Hervé Mbelo s'affronte avec 12 artistes chinois et 1 artiste singapourien, tous étudiants en master à la China Academy of art.

Ce n'est pas la première fois que Hervé Mbelo participe à une exposition en Chine. A cheval entre ses études et sa carrière, il a participé dans beaucoup d'expositions pendant la période pandémique qui a frappé le pays de Mao.

Il est parmi les meilleurs qui défendent la RDC dans son domaine de prédilection. Plusieurs médias chinois ont parlé et écrit sur sa carrière grâce aussi à ses publications en ligne sur la lutte contre la pandémie COVID-19.

Son dynamisme lui a permis d'obtenir un certificat de mérite par la Communauté Congolaise en Formation en Chine (CCFC).

Rappelons qu'Hervé Mbelo Mantinga est né le 8 juillet... .et est artiste plasticien Peintre congolais et Assistant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Actuellement, il poursuit ses études en master à la China Academy of art.

Pour l'artiste, l'existence de l'homme devrait être en amont une charge, une forte responsabilité qui, en aval, pousserait l'homme à réagir face aux différents problèmes et catastrophes que connait le monde afin de trouver des solutions.

Le soleil n'a jamais été loin de la nuit, pareil avec la solution au problème. L'homme doit continuellement chercher à transcender la nuit pour atteindre la lumière. Telle est la vision conceptuelle artistique de l'artiste. Un monde où la perfection, le développement, l'innovation, l'objectivité doivent être au centre des besoins de l'humanité.

La vision de voir l'humanité s'approprier de ce travail de transformation, du néant à l'existence, de l'abstrait au concret, du besoin à la solution, de l'inutilité à l'utilité, telle en est la raison de ses créations.