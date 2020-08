Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Des femmes du Rhdp invitent Ouattara à être candidat, «dans l'intérêt supérieur de la nation»

Le dimanche 26 juillet 2020, les femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), réunies en meeting à la salle Anoumanbo du Palais de la Culture à Abidjan-Treichville, ont appelé le président Alassane Ouattara, président du RHDP, à accepter d'être le candidat de leur parti à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.

« Nous lançons un pressant appel à notre guide, notre mentor et notre boussole, le Docteur Alassane Ouattara, Président de la République et Président du RHDP afin que, dans l'intérêt supérieur de la Nation, il revienne sur sa décision initiale de ne point briguer un nouveau mandat présidentiel et accepte d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 Octobre 2020 en vue de continuer son œuvre de développement et préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.

Nous Femmes du RHDP, ses sœurs, ses filles, prenons l'engagement solennel de nous acquitter de la totalité de la caution de 50 000 000 FCFA exigible pour sa candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020 », ont-elles appelé dans leur motion.

La rencontre a rassemblé toutes les trois structures composant le corps féminin du parti, chapeauté par l'ex-ministre Jeanne Peuhmond, membre de la direction exécutive.

Il s'agit de l'Union des femmes du RHDP, présidée par Odette Ehui, les femmes du monde associatif et Ong sympathisantes du RHDP de Touré Aya Virginie, et la Jeunesse féminine et professionnelle du RHDP, conduite par Touré Nasseneba.

Adama Bictogo, directeur exécutif du parti, était également présent à ce meeting organisé par les femmes pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du directoire et candidat déclaré du parti pour la présidentielle 2020, mais rappelé à Dieu le mercredi 8 juillet 2020.

Pour elles, ce décès constituant un cas de force majeur, devant l'enjeu de cette élection et « pour la stabilité du pays », le président Alassane Ouattara doit accepter d'être candidat.

Les femmes du RHDP ont adressé un message de compassion à la famille biologique du premier ministre (sa mère, épouse et ses enfants), mais également pour le président de la République Alassane Ouattara dont il était le fils spirituel.