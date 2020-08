Cote d'Ivoire: Levée de fonds de l'Eglise du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire/Beugré Mambé aux ivoiriens - "Faire en sorte que tout ce qui peut nous unir soit notre préoccupation"

L'Église du christianisme Céleste de Côte d'Ivoire a organisé le jeudi 30 juillet 2020 au district autonome d'Abidjan-Plateau, une levée de fonds pour le lancement de sa radio en présence de Beugré Mambé, gouverneur du district et parrain de la cérémonie.

Cette levée de fonds organisée par le Révérend-Pasteur Ediémou Blin Jacob, président de l'Église du christianisme Céleste, et ses fidèles, a permis de collecter plus de 3 millions de francs pour le lancement de la radio dénommée "La voix d'Oshoffa". Cette radio sera basée à Yamoussoukro et émettra sur la fréquence 100.9 Mghz.

S'adressant au président et ses fidèles, le parrain, Robert Beugré Mambé a dit : « Quand vous voulez écouter une radio, si vous n'avez pas la bonne fréquence, vous ne pouvez pas l'écouter. Quand nous voulons parler à Dieu, si nous n'avons pas la bonne fréquence, nos prières ne vont nulle part.

Nous avons le devoir, nous Ivoiriens, de nous aimer, de nous soutenir les uns les autres, mais surtout d'éviter tout ce qui peut déranger les Ivoiriens. Faire en sorte que tout ce qui peut nous unir soit notre préoccupation. Dieu nous regarde.

Il attend de nous des paroles d'apaisement et fortes pour donner foi dans le cœur de chacune de ses créatures en Côte d'Ivoire. Donc, la mission est grande. C'est pourquoi la radio va servir de ciment entre tous ceux qui cherchent Dieu et tous ceux qui veulent honorer son nom ».

Le gouverneur a également invité la communauté de l'Église Céleste à prier pour la paix en Côte d'Ivoire, puis de leur réitérer son soutien surtout dans l'acquisition entière de la fréquence. Il a contribué à la levée de fonds à hauteur d'un million de francs.

Au terme de cette cérémonie, le Révérend-Pasteur Ediémou Blin Jacob a déclaré : « Je suis très heureux. Aujourd'hui, on a fait la levée de fonds pour dire qu'on a démarré grâce à Mambé. C'est Nanan Houphouët Boigny qui a dit qu'il donne une deuxième religion : la paix.

Et, comme c'est à Yamoussoukro que nous avons eu la fréquence, on a pensé à lui pour dire à la Côte d'Ivoire "nous avons eu notre radio enfin et que le christianisme Céleste n'a pas encore de subvention ».

Il a traduit sa reconnaissance au parrain pour tous ses soutiens dans l'acquisition de la fréquence. La cérémonie a pris fin par une prière.