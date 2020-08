Burkina Faso: « Cuisine ROAD SHOW » - Une émission téléréalité bientôt sur la RTB

L'agence Pixxelis a animé, le mercredi 29 juillet 2020 à Ouagadougou, un point de presse pour présenter « Cuisine Road Show », une nouvelle émission de téléréalité qui sera diffusée sur les antennes de la télévision nationale.

La préparation d'un repas de qualité ne réside pas dans le montant de l'argent de la popote remis à la femme, mais plutôt dans sa maîtrise de l'art culinaire.

C'est du moins la conviction de l'agence Pixxelis. Pour valoriser le talent de l'autre moitié du ciel, la structure, en partenariat avec la RTB, lance l'émission de téléréalité portant sur la cuisine sous forme d'un concours itinérant dans les communes ou arrondissements du Burkina Faso, dénommée « Cuisine Road Show » (CRS).

L'initiative a été présentée aux hommes et femmes de médias, le mercredi 29 juillet 2020 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse.

« Cette émission se veut un voyage à travers les collectivités territoriales pour faire découvrir les saveurs et les délices culinaires du Burkina et d'ailleurs afin de mettre en partage de petits moments de découvertes, de confidences et de grande convivialité dans les ménages burkinabè en captant leurs diversités », a indiqué le concepteur de CRS, Moussa Boundaoné.

Dans ce concours, a-t-il expliqué, les candidats auront la responsabilité de réaliser des mets sur la base des condiments et ingrédients fournis, et mettre en exergue leur aptitude et leur ingéniosité à résoudre habilement les difficultés d'approvisionnement.

Ils devront aussi, a-t-il ajouté, satisfaire aux besoins de consommation d'une famille dans ce contexte général de cherté de la vie.

« CRS mettra en compétition dix-huit candidates présélectionnées. Chacune aura pour tâche de surpasser les autres tout au long du processus de préparation, de gérer un portefeuille, à savoir faire le marché avant d'exposer son talent en cuisine face à un jury.

La meilleure cuisinière de la saison sera désignée à l'issue de la compétition », a-t-il expliqué. Selon le conférencier, CRS se décline en quatre rubriques dont les noms sont empruntés à quatre langues du Burkina Faso, à savoir Nansongo (dioula), Top-Raaga (mooré), Lidjié Naam (gulmacéma) et Waar Nyaamoo (fulfuldé).

La directrice générale de l'agence Pixxelis, Alice Tiemtoré, a indiqué que la vainqueure repartira avec la somme d'un million francd CFA, un lot complet d'ustensiles de cuisine, et un stage en art culinaire au restaurant La Perle.

« L'inscription est gratuite, mais chaque participante aura 50 000F CFA comme cadeau de participation », a précisé Mme Tiemtoré. L'inscription, a-t-elle dit, est déjà bouclée avec 171 candidates inscrites pour le casting.

Pour les initiateurs de CRS, l'autre objectif attendu par ce projet est de faire découvrir et/ou de contribuer à promouvoir le patrimoine culinaire, la lutte contre la cherté de la vie et surtout la promotion d'une saine et bonne hygiène alimentaire.

Il s'agira également d'offrir, avec le soutien des partenaires (Coris Bank, RTB, etc.), entre autres, un cadre d'échanges de bonnes pratiques culinaires aux ménages, une source précieuse d'information en matière de cuisine diététique. « Rendez-vous est donc pris bientôt sur la RTB pour cette nouvelle émission », a lancé Alice Tiemtoré.