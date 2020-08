Egypte: La ministre de l'Immigration en dialogue ouvert avec les ressortissants égyptiens au Canada

La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a tenu un dialogue ouvert, via l'application zoom, avec nombre de ressortissants égyptiens au Canada au terme du mois célébrant la civilisation égyptienne dans la province d'Ontario.

Dans un communiqué diffusé samedi, la ministre a valorisé le rôle de la communauté égyptienne au Canada, dont les efforts ont donné corps à cet événement, et a affiché sa fierté de leur lien avec l'Egypte et leur souci de tenir à leur identité et leurs racines authentiques en dépit des distances.

En réponse aux questions posées sur les plans de l'Etat pour lutter contre les idéologies extrémistes en Egypte, Mme Makram a affirmé que le pays avançait d'un pas sûr et graduellement pour enraciner la culture de tolérance, de coexistence et d'acceptation de l'autre via une réforme du discours religieux, un développement du système éducatif et une vie décente.

Sur le volet des relations avec les 2e et 3e générations de jeunes égyptiens à l'étranger, la ministre a indiqué que des convois culturels seraient lancés à l'étranger en coopération avec le ministère de la Culture afin d'expliquer aux jeunes générations égyptiennes l'importance du patrimoine égyptien.

Au terme de la réunion, Mme Makram leur a recommandé de mettre en place une base de données des jeunes égyptiens expatriés ayant une expertise réussie afin d'en profiter