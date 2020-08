Cote d'Ivoire: Aka Aouélé remet 84 véhicules aux services déconcentrés

Quatre-vingt-quatre véhicules: vingt-et-une ambulances et soixante-trois véhicules de liaison de type 4x4 ont été remis, au nom du gouvernement et de ses partenaires, aux services déconcentrés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (Mshp) et à ceux en charge de la Sécurité intérieure, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.

Il s'agit notamment des centres Covid-19 (qui recevront une grande partie de ces véhicules), des directions départementales et régionales et du cabinet.

Les dons ont été réceptionnés par le premier responsable de la Santé, le ministre Aka Aouélé, le jeudi 30 juillet, dans les locaux de la Direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance (Diem) au Plateau.

Dr Aka Aouélé a précisé que cette initiative qui est une opportunité d'accroître la charge de transport sanitaire et les interventions de l'armée a été possible grâce « au budget de l'État et à la contribution de ses partenaires, notamment la Banque mondiale et la fondation Pierre Fakhoury. »

Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il revient donc « aux bénéficiaires de concrétiser ces engagements politiques de l'État. Et cela, sans attendre que tous les moyens soient réunis pour mieux faire».

Au nom des bénéficiaires, Kassi Georges, directeur régional, a salué le combat mené par la tutelle pour rendre ses services opérationnels.