Algérie: Laghouat-Covid-19 - Recul du nombre de cas de contamination ces derniers jours

Laghouat — Le nombre de cas de contamination au coronavirus (Covid-19) a enregistré un recul ces derniers jours dans la wilaya de Laghouat, a-t-on appris dimanche des responsables de la Direction de la santé de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

"La baisse du nombre de cas d'infections est due notamment à la conscience et à l'esprit de responsabilité chez les citoyens de la wilaya en ce qui concerne le respect du confinement et les mesures de prévention, telles que le port de bavettes et la distanciation physique", a précisé à l'APS le directeur de la santé Abdelmadjid Tigha.

Le taux de lits vacants dédiés à la prise en charge des personnes atteintes de la Covid-19 au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya est passé de 10% à 54% au cours de ces deux dernières semaines, a-t-il ajouté.

Le directeur de la santé a , à cette occasion , salué les décisions "strictes" prises par les autorités de la wilaya, concernant notamment la fermeture des magasins au niveau des "points noirs" à travers le territoire de la wilaya, notamment au niveau des communes de Laghouat et Aflou, en plus de l'interdiction des fêtes de mariages et les visites aux cimetières pendant les jours de l'Aïd El-Adha.

M. Tigha, a, par ailleurs, adressé un message de motivation au personnel soignant, en première ligne de la lutte contre la Covid-19, en reconnaissance à leurs efforts consentis depuis plus de quatre mois pour l'éradication de cette pandémie.