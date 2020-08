Maroc: Message de vœux, de fidélité et de loyalisme de la famille des FAR à S.M le Roi à l'occasion de la Fête du Trône

La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de voeux, de fidélité et de loyalisme à S.M le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'état-major général des Forces Armées Royales, à l'occasion du 21ème anniversaire de l'intronisation du Souverain, dont voici la traduction:

"Louange à Dieu, salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'état-major général des Forces Armées Royales,

A l'occasion de l'avènement du 21è anniversaire de l'accession de Votre Majesté au Trône de Vos Glorieux ancêtres, qui coïncide cette année avec la célébration de l'Aid Al Adha béni, la famille des Forces Armées Royales, dans toutes leurs composantes, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, a l'insigne honneur de présenter avec déférence à l'auguste personne de Sa Majesté le Roi, les sentiments et expressions sincères de fidélité et de loyalisme, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour Votre Majesté dans davantage de victoires et de réussite, et de réaliser, sous Votre conduite, vos aspirations de gloire, de dignité et de bien-être pour Votre peuple fidèle.

Les serviteurs fidèles de Votre Majesté, officiers, sous-officiers et hommes de troupe, tout en Vous renouvelant leur dévouement et leur engagement solide à défendre ardemment les constantes sacrées de la Nation, saisissent cette heureuse occasion pour Vous exprimer leur fierté profonde, leur gratitude sincère ainsi que leur reconnaissance pour Votre Haute sollicitude et bienveillance, réitérant à Votre Majesté leur pleine disposition et leur mobilisation constante en vue de relever tous les défis et poursuivre la marche de développement et de d'édification, sous Votre conduite clairvoyante, en s'inspirant de Vos sages orientations.

Majesté ;

Au moment de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône, la famille des Forces Armées Royales se remémore, avec piété et recueillement, les nobles significations et les profonds enseignements de cet anniversaire national et de sa portée en termes de valeurs d'authenticité et de communion permanente entre le Trône et le peuple, qui a toujours été et demeure une source d'inspiration et de motivation pour les membres de Votre armée pour accomplir leurs missions, en exécution de Vos Ordres et en signe de fidélité à notre Devise éternelle : "Dieu, la Patrie, le Roi".

Puisse Dieu préserver Votre Majesté, couronner de succès Vos efforts et Vos nobles actions pour le bien du pays et des citoyens, Vous accorder santé et gloire et Vous combler en la personne de Votre Prince Héritier bien aimé, Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale. Dieu, l'omnipotent, exauce les vœux de ceux qui L'implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah warahmatouhou taala wa barakatouh".

Rocco Cangelosi : La vision de S.M le Roi contribuera à la prospérité de la région méditerranéenne

Le discours adressé par S.M le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône établit "une vision stratégique pour l'avenir du Maroc qui contribuera à la prospérité et au développement de toute la région méditerranéenne", a souligné le conseiller pour les relations internationales du Conseil d'Etat de la République d'Italie, Rocco Cangelosi.

"Nous sommes convaincus que la vision stratégique de S.M le Roi pour l'avenir et le développement du Maroc au cours des cinq prochaines années contribuera également à la prospérité et au développement de l'ensemble de la région méditerranéenne", a affirmé M. Cangelosi dans une déclaration à la MAP.

Le Conseil d'Etat italien apprécie hautement, a-t-il poursuivi, le contenu du discours Royal, dans lequel le Souverain a souligné les initiatives prises par le Maroc pour contrer l'épidémie qui a chamboulé la vie économique et sociale de millions de personnes dans le monde.

M. Cangelosi a salué les efforts importants consentis par les autorités marocaines pour faire face à cette épidémie mais aussi pour "remédier à ses répercussions économiques et sociales dans une perspective d'avenir globale, en tirant les leçons de l'étape actuelle".

Il a loué, dans ce sens, l'engagement Royal pour l'aboutissement d'un projet ambitieux répondant aux besoins des populations les plus fragiles et établissant un "nouveau pacte social qui conduira à un développement harmonieux et équitable et créera plus d'emplois, de richesse et de revenus pour les citoyens".

Pour le responsable italien, "ce sont-là les mêmes objectifs que l'Italie aspire atteindre en consolidant davantage la coopération et l'échanges avec les pays méditerranéens avec lesquels nous partageons une histoire, une culture et une civilisation communes".

Et de poursuivre que "nous partageons les mêmes sentiments de solidarité exprimés dans le discours de S.M le Roi."

Il a rappelé l'importance de l'accord de coopération conclu par le Conseil d'Etat en Italie avec le ministère marocain de la Justice en juin 2018, dont le contenu prévoit spécifiquement la création d'un réseau pour adopter une approche commune de la justice dans toute la région méditerranéenne, garantissant que la loi respecte les intérêts des citoyens et des entreprises économiques qui opèrent en pays méditerranéens.

Surech Kumar : Le social placé au cœur des préoccupations de S.M le Roi

Le discours Royal prononcé à l'occasion de la célébration du 21è anniversaire de la fête du Trône a placé le secteur social en général et la santé en particulier au cœur des préoccupations de S.M le Roi Mohammed VI, a indiqué l'universitaire indien, Suresh Kumar.

La généralisation de la couverture sociale obligatoire et des allocations sociales, la généralisation de la retraite et l'indemnisation de la perte de l'emploi, sont autant d'initiatives à vocation sociale devant, à coup sûr, contribuer à la prospérité et l'épanouissement des citoyens, a souligné M. Kumar, qui occupe le poste de directeur du département des études africaines à l'Université de New Delhi.

Cette attention particulière procède de la conviction profonde du Souverain de faire du droit d'accès aux services de santé, un des piliers fondamentaux pour la consolidation de la citoyenneté et pour la réalisation d'un développement humain, durable, global et intégré, a ajouté M. Kumar dans une déclaration à la MAP.

Le discours Royal, explique l'universitaire indien, a placé la santé des citoyens au-dessus de toute autre considération en ce sens que la protection de la santé des citoyens fait partie des hauts intérêts de la Nation.

Conscients de l'ampleur de la crise sanitaire que traverse le pays, les Marocains ont encore une fois fait preuve d'un grand élan de solidarité et d'entraide afin de surmonter ces temps difficiles, relève M. Kumar, notant que le Fonds spécial créé pour faire face aux impacts du Covid-19 illustre parfaitement le sens de solidarité chez le peuple et les institutions.

Le discours de S.M le Roi, note le chercheur indien, vient asseoir une vision aussi bien réaliste qu'ambitieuse à même de transcender des défis qu'impose la crise sanitaire actuelle mais aussi de tirer profit des opportunités qu'elle pourrait offrir.