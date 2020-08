Cote d'Ivoire: Logement social et économique - Le nouveau défi de la SICOGI après la mission de sauvetage

La Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière (SICOGI) revient de loin. Déclarée, en effet, en situation de quasi-faillite en 2017, la société qui a pour mission de soutenir l'Etat dans sa politique de logement par la conception, la réalisation et la mise sur le marché de logements décents, principalement de type économique et social, signe son retour après la mise en œuvre d'un plan de restructuration.

L'information a été donnée par le directeur général qui avait la mission de conduire le plan de restructuration, Bouaké Fofana, le mercredi dernier, lors d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de l'entreprise à Adjamé.

« La mise en œuvre d'un plan de restructuration rigoureux, sous la supervision du conseil d'administration, avec le précieux appui de l'Etat, et surtout grâce à la confiance de nos clients et à l'engagement et aux sacrifices du personnel, a permis à la société de revenir à l'équilibre financier en 2020.

A présent, notre objectif sur le long terme est de repositionner la société comme le promoteur immobilier incontournable et de référence dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de logement social et économique du gouvernement. Nous pouvons donc dire que le plus dur est aujourd'hui derrière nous et que la SICOGI est de retour » a expliqué le conférencier.

Qui a également indiqué que tout est mis en œuvre pour que les conséquences de la crise économique et sanitaire ne viennent freiner l'élan.

Bouaké Fofana a également déclaré que, entre autres résultats, son équipe et lui ont pu obtenir un désendettement significatif, faisant passer le niveau d'endettement de 34 milliards actuellement et la reprise des programmes à l'arrêt depuis près d'une décennie, portant sur plus de 2000 logements.

Il a, en outre, annoncé que depuis 2015, l'entreprise procédera à ses 1ères livraisons de logements neufs, par lots successifs d'ici la fin de l'année 2020.

Tout en promettant par ailleurs de mettre sur le marché, plus de 1000 logements d'ici 2021, le DG a promis de mettre à disposition des locations simples et des locations ventes s'il y a des financements adaptés (financements sur de longs termes). « Aujourd'hui, les banques commencent à faire des prêts immobiliers sur de longs termes » s'est-il réjoui.