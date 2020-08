Maroc: Alzheimer - 21 façons de réduire les risques

Des chercheurs chinois ont épluché près de 400 études sur la maladie d'Alzheimer menées ces dernières années. Ils ont mis en lumière 19 moyens validés scientifiquement de réduire les risques de développer la maladie dégénérative.

La maladie d'Alzheimer, pathologie dégénérative, représente entre 50 et 80% des cas de démences. 225.000 personnes sont diagnostiquées par an en France, soit un nouveau cas toutes les 3 minutes. De très nombreuses recherches ont été menées pour apporter des réponses aux soignants, aux malades et à leurs proches. Des scientifiques chinois ont analysé tous ces résultats et sont parvenus à mettre au jour 21 moyens de réduire vos risques de développer cette pathologie prouvés scientifiquement.

La maladie d'Alzheimer a un caractère héréditaire dans 10% des cas chez les moins de 65 ans. Mais au-delà de ces cas rares, l'hygiène de vie semble jouer un rôle important dans le développement de la pathologie neurodégénérative qui touche surtout les seniors. En effet avec l'âge, sa fréquence augmente pour atteindre 15% de la population à 80 ans.

Les facteurs de risques et les moyens de prévenir la maladie d'Alzheimer ont été au cœur de nombreux travaux ces dernières années. Pour avoir une idée plus claire des bonnes et mauvaises pratiques face à ce trouble, une équipe chinoise menée par Jin Tai-Yu du département de neurologie de Huashan Hospital, Shanghai Medical College et Fudan University a analysé les résultats de près de 400 études. Dans le détail, ils ont réalisé une méta-analyse de 243 études prospectives observationnelles et 153 essais contrôlés dont les résultats avaient été publiés avant le 1er mars 2019.