Cote d'Ivoire: Coronavirus - Le Rotary club Abidjan Akwaba fait don de matériel d'hygiène à la Maca

La Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) sise à Yopougon, a reçu la visite d'une délégation du Rotary club Abidjan Akwaba conduite par sa présidente Michelle Beugré. Les hôtes de la plus grande prison de Côte d'Ivoire avaient dans leurs bagages plusieurs cartons de produits hygiéniques, notamment du gel hydro-alcoolique.

Michelle Beugré a fait savoir que le Rotary club Abidjan Akwaba, à travers cet acte symbolique, vient apporter son aide aux autorités de la Maca dans leur politique de lutte contre la pandémie à coronavirus.

L'idée, selon elle, est de marquer la présence et l'engagement de l'organisation internationale aux côtés des responsables de cette prison où vivent plus de 8000 détenus et travaillent 303 agents.

La présidente a également indiqué que, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le Rotary a mené de nombreuses actions de lutte et de sensibilisation à travers le monde. « Nous sommes ici aujourd'hui pour vous aider à protéger les détenus contre le coronavirus », a souligné Michelle Beugré.

Le capitaine Koffi Kouassi, régisseur adjoint de la Maca, a, après avoir réceptionné le don, exprimé sa gratitude à la délégation des donateurs. « Vos dons sont les bienvenus. Ils vont nous permettre de faire face en partie à nos nombreux besoins dans la lutte contre le Covid-19 », a-t-il relevé.

Le responsable de la Maca qui avait à ses côtés les lieutenants Kambou et Diané, a souligné que tout acte de bienfaisance en faveur de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan est toujours bien accueilli. Il a évoqué le manque d'ambulance et souhaité que le Rotary porte un regard sur ce besoin urgent de l'établissement pénitentiaire.

Le don de kits hygiéniques à la Maca marque le début des activités de la mandature 2020-2021 de Michelle Beugré à la tête du Rotary club Abidjan Akwaba. Cette cérémonie, organisée dans la matinée, a été suivie dans la soirée par un dîner dit de « début de mandat » à Cocody.