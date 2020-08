Cote d'Ivoire: Rotary - Le nouveau club Océan de Grand-Bassam s'engage à soutenir les populations

Le Rotary club Grand-Bassam océan a été officiellement investi, le samedi 1er août, par la remise de la charte. Cette organisation compte mener des actions dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la lutte contre la pandémie de coronavirus au profit des habitants de la ville balnéaire.

La cérémonie s'est déroulée dans un espace hôtelier de l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire (1893-1900), en présence d'autorités locales, de Christophe Koreki, gouverneur du District 90101 du mandat 2020-2021 et de Marie-Irène Richmond Ahoua, coordonnatrice régionale du Rotary pour l'Afrique francophone.

« Nous avons plusieurs axes stratégiques sur lesquels nous allons agir. Cette année, nous allons mettre l'accent sur l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement.

Spécifiquement, nous allons offrir des tables-bancs aux écoles primaires, des équipements sanitaires à la maternité de Grand-Bassam, accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 ainsi que d'autres actions sociales », a indiqué Gilles Kouakou Yao, président dudit club.

Et d'expliquer que cette remise de charte est pour le club un moment solennel. « Depuis des mois, dans l'ombre, nous aidions les populations.

Nous venons de recevoir notre acte de naissance. La mission que nous nous sommes assignée, appuyée par le Rotary international, c'est de lutter pour la paix dans le monde en aidant les populations les plus démunies », a-t-il renchéri.

Remettant la charte au président Gilles Kouakou Yao, le gouverneur Koréki Christophe a fait savoir que cette remise de la réglementation est un événement important et à double titre. « La charte est le document qui marque officiellement votre naissance, votre adhésion et votre entrée dans la grande famille du Rotary international.

Cette charte doit donner un réel élan de départ à vos activités. C'est aussi un évènement majeur pour le district 90101, pour toute la Zone 22 Afrique et en particulier pour le gouverneur que je suis », s'est félicité Koréki Christophe.

C'est pourquoi il s'est évertué à faire remarquer au nouveau club que l'extension et le développement de l'effectif dans son District constituent des objectifs majeurs pour la zone Afrique.

« Nous devons impérativement les atteindre afin d'améliorer notre représentativité au sein des instances de décision du Rotary international.

Plus il y aura des clubs, des rotariens engagés et dévoués, plus nous pourrons réaliser des actions qui vont impacter réellement nos communautés dont les besoins sont énormes », a-t-il insisté.

Pour ce faire, il a conseillé aux membres du club d'agir efficacement en ayant pour leitmotiv les principes fondamentaux de la camaraderie, de l'ouverture à la diversité, de l'éthique, du service et du leadership. Il leur a recommandé d'être informé des opportunités d'action du Rotary dans tous les domaines et en tout lieu.

« Je vous demande également d'accroître votre effectif et de partager les idéaux du Rotary avec les nouveaux membres, surtout de fidéliser tous vos membres fondateurs et ceux qui vont vous rejoindre très bientôt », a exhorté Koréki Christophe.

Le Rotary club Grand-Bassam océan qui est le deuxième rotary club de cette ville revendique une vingtaine de membres.

Le mandat 2020-2021 de Gilles Kouakou Yao, ingénieur agro-industriel, a débuté le 3 juin 2020. Il prendra fin le 30 juin 2021. L'avènement de ce club porte à 32 les clubs rotary en Côte d'Ivoire.

A noter que le Rotary club une organisation apolitique et ouverte qui encourage une haute éthique civique et professionnelle et œuvre pour faire progresser l'entente et la paix dans le monde. Sa devise est « Servir d'abord ».

Le thème choisi qui doit guider cette année pour impacter fortement les communautés est « le Rotary ouvre des opportunités ».