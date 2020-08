Maroc: Karima Benyaich - La crise du Covid-19 a renforcé le partenariat stratégique entre le Maroc et l'Espagne

Le partenariat "stratégique" unissant le Maroc et l'Espagne a été renforcé davantage lors de la crise liée au nouveau coronavirus (Covid-19), a souligné l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

"Dans ce contexte de crise mondiale, la solidarité internationale pour faire face au Covid-19 a été partagée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Felipe VI, étant donné la profonde amitié et la relation fraternelle unissant les deux Maisons Royales et qui constituent le pilier du partenariat stratégique unique entre le Maroc et l'Espagne", a affirmé Mme Benyaich dans une allocution publiée à l'occasion du 21ème anniversaire de l'accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

"Ce partenariat vient, sans doute, nous rappeler la vision commune partagée par nos deux pays, celle d'être toujours côte à côte, de défendre les grands enjeux de notre temps et de répondre conjointement à tous les défis auxquels nos deux pays sont confrontés, avec une position responsable et une coordination exemplaire à tous les niveaux, et dans un esprit de compréhension, de responsabilité et de solidarité", a fait observer l'ambassadeur.

A l'instar de l'ensemble des pays, le Maroc est confronté à la menace de la propagation du coronavirus depuis plusieurs mois, a-t-elle indiqué, assurant que, grâce à la "vision clairvoyante" de S.M le Roi et à la "solidarité et à la générosité" du peuple marocain, le Royaume "a pu faire face à cette crise dans l'unité".

Pour la diplomate, ces moments difficiles que nous vivons aujourd'hui ont mis en évidence le visage "humain et la solidarité" du Maroc, et fait preuve de la relation de "confiance" existant entre le peuple marocain et l'Etat, précisant que cette relation a permis d'apporter une série de réponses adaptées à la situation exceptionnelle vécue ces derniers mois.

"Grâce à l'approche proactive de Sa Majesté le Roi, un fonds a été créé qui a permis de récolter, en peu de temps, plus de 3,2 milliards d'euros, avec la contribution de toutes les forces vives du Maroc", a relevé Mme Benyaich, rappelant que ce fonds a permis de faire face à l'impact social et économique de cette crise et d'apporter une aide financière directe à plus de 5,1 millions de ménages.

Dans ce contexte, et grâce à une politique industrielle "ambitieuse" mise en place depuis plus de deux décennies, le Maroc est aujourd'hui l'un des leaders dans la fabrication de masques de protection sanitaire, avec une production de 14 millions d'unités par jour, a-t-elle poursuivi.

Grâce à l'engagement de Sa Majesté le Roi pour le développement et le bien-être du continent africain, l'esprit de solidarité du Maroc a dépassé ses frontières, en fournissant une assistance médicale et sanitaire à plus de 20 pays africains frères, a fait remarquer Mme Benyaich qui a rendu hommage à "l'élan de solidarité et l'esprit de responsabilité" dont a fait preuve la communauté marocaine établie en Espagne lors de la crise du Covid-19.

"Je tiens à remercier les nombreuses associations et bénévoles pour leurs actions humanitaires en faveur des plus vulnérables. Vous êtes une véritable source de fierté, et l'action que vous avez entreprise témoigne de votre intégration dans la société espagnole", a conclu Mme Benyaich.

Dr.Tayeb Hamdi : L'adoption de mesures urgentes permettra d'éviter que la situation épidémiologique ne devienne incontrôlable

Face aux inquiétudes croissantes que suscite la propagation du Covid-19, l'adoption de mesures urgentes permettra d'éviter une situation épidémiologique incontrôlable, a souligné Dr. Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé.

"Nous vivons une situation inquiétante après des mois d'efforts et de résultats positifs. Toutefois, nous pouvons éviter que la situation épidémiologique ne devienne totalement incontrôlable, en adoptant, dès maintenant, des mesures d'urgence", a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

"Nous pouvons toujours maîtriser la situation épidémiologique et repousser, voire même éviter, une éventuelle deuxième vague de cette épidémie, à condition que les individus changent leurs comportements et que les méthodes de gestion de la pandémie et de communication soient renforcées", a dit M. Hamdi, soulignant une certaine accélération de l'épidémie dans plusieurs régions du Maroc et dont l'évolution demeure difficile à prévoir.

Les conditions actuelles pourraient entraîner une crise épidémiologique "plus grave que celle que nous connaissons aujourd'hui", avec une éventuelle hausse des chiffres à la première semaine d'août en raison des complications ayant précédé et accompagné l'Aïd Al-Adha et des effets de l'allègement du confinement sanitaire, a-t-il averti.

Ces mêmes conditions pourraient favoriser l'apparition d'une deuxième vague précoce et peut-être prématurée, a-t-il ajouté.

Eviter une situation épidémiologique incontrôlable dépend du strict respect des gestes barrières et mesures préventives décidés par les autorités sanitaires, notamment l'obligation de porter des masques de protection, d'éviter les poignées de mains et les lieux très fréquentés, et d'être vigilant dans les établissements fermés comme les restaurants, les magasins et les moyens de transport, a affirmé le médecin.

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles dans les zones qui connaissent une accélération de la propagation de l'épidémie, de renforcer les équipes médicales qui se trouvent dans ces zones, et d'assurer un suivi et une évaluation quotidiens de l'action des responsables chargés de la gestion de la crise sanitaire.

Dr Hamdi a, en outre, appelé à l'intensification des tests de dépistage, à l'isolement et au suivi des "contacts" pour une durée de 10 jours, relevant l'importance d'associer les médecins du secteur privé au système de dépistage.

Dr Tayeb Hamdi qui préside le syndicat national des généralistes privés (SNGP) a aussi appelé à généraliser le téléchargement de l'application "Wiqaytna" et à rapprocher les centres de dépistage des citoyens en vue d'inciter les gens à se dépister, de diagnostiquer les nouveaux cas et de suivre et isoler les personnes contacts.

Abordant le rôle de sensibilisation que doit jouer la société civile, M. Hamdi a souligné l'importance d'encadrer les gens et de les inviter au respect des gestes barrières, notant qu'il est nécessaire d'axer la communication sur les jeunes.

Il a aussi plaidé pour une amélioration de la communication, à travers notamment la publication de données détaillées et globales et de comparaisons entre les données nationales et internationales et l'ouverture de débats scientifiques qui abordent également les différents scénarios possibles relatifs au développement de cette crise sanitaire.

Etat d'occupation des lits dans les hôpitaux

de campagne de Casablanca-Settat

L'état d'occupation des lits d'hospitalisation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans les trois hôpitaux de campagne situés au niveau de la région de Casablanca-Settat se présente comme suit:

1. Hôpital de campagne à la Foire internationale de Casablanca:

- Capacité litière : 700.

- Lits occupés : 550.

- Lits disponibles : 150.

2. Hôpital de campagne de Benslimane:

- Capacité litière : 690.

- Lits occupés : 676.

- Lits disponibles : 14.

3. Hôpital de campagne d'El Jadida :

- Capacité litière : 539, mais peut accueillir jusqu'à 940.

- Lits occupés : 390.

- Lits disponibles : 149.