Algérie: Le Président de la République présente ses condoléances à la famille de Saïd Amara

ALGER, 2 août 2020 (APS)- Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et joueur de l'équipe de football du Front de libération nationale (FLN), Saïd Amara, décédé dimanche à l'âge de 87 ans, dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté et ses services en faveur des clubs sportifs nationaux, ainsi que son parcours militant durant la Guerre de libération nationale, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

