Sénégal: Pr Mamadou Diouf sur le débat autour du 3ème mandat - " Si le président Macky Sall décide de se présenter..., la région ouest-africaine va exploser"

Alors que le débat est de plus en plus agité, le professeur d'- histoire à l'université de Columbia (États-Unis), Mamadou Diouf met en garde le chef de l'Etat, Macky Sall et ses partisans sur une possible 3eme candidature.

Invité de l'émission Objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 2 août, l'enseignant chercheur est formel en indiquant que «si le président Macky Sall se présente pour un 3e mandat, l'Afrique de l'ouest va exploser».

Face à notre confrère Baye Oumar Guèye, Mamadou Diouf qui analysait le contexte actuel sous régional ouest africaine marqué par des foyers d'instabilité notamment au niveau du Mali, Guinée, Burkina Fasso, Niger, Nigéria, a indiqué que les conséquences d'un troisième mandat du président Sall au Sénégal pourraient tout simplement faire basculer dans la violence toute cette partie du continent africain déjà confronté à des mouvements radicaux. «Si le président Macky Sall décide de se présenter pour un troisième mandat, la région ouest-africaine va exploser.

Ça c'est évident. Ça va être une explosion terrible» a-t-il prévenu en précisant que cela serait une crise de trop dans une région déjà très instable aussi bien sur le plan politico-institutionnel que sur le plan économique. Par ailleurs, le professeur d'histoire à l'université de Columbia (États-Unis) a également salué le rôle avant-gardiste de feu Babacar Touré rappelé à Dieu le dimanche 26 juillet dernier.

Après s'être incliné devant sa mémoire, Mamadou Diouf a indiqué au sujet du défunt Pdg du groupe Sud communication qu'en plus d'être le pionnier de la presse privée indépendante au Sénégal et en Afrique francophone à travers ses organes (un journal et une radio non partisans), Babacar Touré était également un homme de confiance qui avait des amis parmi les gens qui étaient au pouvoir de même que dans l'opposition et parfois même ceux qui incarnaient son aile dure.