Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Une structure du ministère du Commerce offre du matériel médical

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu, récemment, au cabinet ministériel au Plateau, un important don de matériel médical de la part de la structure Webbfontaine Group qui se confond aujourd'hui au Guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire (Guce-CI) dont il est le partenaire stratégique.

Cette remise de don entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La cérémonie s'est tenue en présence des ministres Eugène Aka Aouélé de la Santé et de l'Hygiène publique et Souleymane Diarrassouba du Commerce et de l'Industrie, autorité de tutelle du Guce-CI.

Pour le directeur général de Guce-CI, Guy Serge Manouan, « dans la situation actuelle de crise sanitaire, il paraissait impérieux pour Webbfontaine Group et à travers elle son partenaire le Guichet unique, de répondre à l'appel à la solidarité lancé par le Président de la République Alassane Ouattara ».

Le don est composé de 35 concentrateurs à oxygène, 1050 accessoires pour les concentrateurs et 50 000 masques et cache-nez.

Souleymane Diarrassouba a profité de l'occasion pour rappeler le contexte de la création de Guce-CI qui, rappelons-le, a repris en main en juillet 2019 les activités anciennement dévolues à l'ex-Webbfontaine CI.

La vocation du Guichet unique est la dématérialisation des procédures et l'accomplissement en ligne des formalités liées au commerce extérieur en vue d'en réduire les coûts et les délais d'exécution et accroître ainsi la compétitivité de l'économie ivoirienne.