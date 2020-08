Gabon: JIFA - L'Ong Malachie sensibilise et célèbre la femme

L'Organisation Non Gouvernementale(Ong) Malachie a organisé une rencontre d'échanges avec une structure de Micro Finance de la place. C'était le vendredi 31 juillet dernier à l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA). Ce rendez-vous des femmes portait sur : "La résilience économique des femmes et la sécurisation de l'entreprenariat féminin par la mise en œuvre d'un partenariat avec ladite structure, pour le lancement d'un fond de soutien aux femmes entrepreneurs". Pepecy Ogouliguendé,présidente de l'Ong Malachie exhorte les femmes à se battre et travailler dignement.

L'objectif visé par cette rencontre était de mener une réflexion constructive et proposer des pistes de solutions qui permettront de soutenir les activités génératrices de revenus des femmes, durant la crise. En effet, la pandémie de Covid-19 n'est pas seulement un enjeu sanitaire, elle met aussi en danger les moyens de subsistances en détruisant les entreprises privées et les petits commerces de plusieurs femmes à travers la baisse d'activités. Tout en appelant les femmes à travailler, Pepecy Ogouliguendé,présidente de l'Ong Malachie leur a demandées de se battre dignement.

Les gouvernements ont certes mis en place des programmes d'urgence d'apport de liquidité mais ceux-ci étaient plus axés sur les entreprises formelles. Or de nombreuses femmes travaillent dans le secteur informel ou exercent des activités de subsistance. Elles sont donc particulièrement vulnérables aux chocs et se retrouvent ainsi exclues des mesures de protection sociales formelles.

C'est dans ce sens que l'ONG MALACHIE a, au mois de mai, administré un questionnaire aux femmes commerçantes de Libreville, Akanda et Owendo. Au sortir de cette enquête, les conclusions révèlent que près de 80% des femmes ont vu leurs chiffres d'affaires baisser depuis le début de la pandémie, du fait du confinement de la population et du changement des horaires de fermetures des structures commerciales (Marchés et PME). Ce qui a créé un impact considérable sur le développement économique et social du pays. D'où la nécessité de soutenir et former les femmes afin qu'elles puissent rebondir et faire face aux défis de la Covid-19.

Les Ongs Malachie et Omanda

L'Ong MALACHIE s'est jointe à l'Ong OMANDA ce samedi 01 Août 2020 afin de célébrer ensemble la Journée internationale de la Femme africaine (JIFA). Durant cette rencontre à Essassa,dans la périph"rie de Libreville, les femmes en milieu rural ont largement été édifiées autours d'une formation en leadership et en autonomisation. Ceci prouve à suffisance que cette problématique concerne aussi bien les femmes en milieu rural qu'en milieu urbain. Soulignant qu'en ce contexte de crise économique, les femmes ont été très ravies de cette action à leur égard.