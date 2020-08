Maroc: Oriental - Le rôle des collectivités territoriales dans la gestion du Covid-19 au centre d'un webinaire

Oujda — L'Association Mouvement pour la Paix -MPDL et l'Association de coopération pour le développement et la culture (ACODEC) ont organisé, récemment, un webinaire sur «le rôle des collectivités territoriales dans la gestion de la crise Covid-19».

Cette rencontre vise à lancer des débats avec les collectivités territoriales, les services externes, la société civile et autres acteurs sur les efforts déployés dans la région de l'Oriental pour la gestion de la crise sanitaire durant la période du confinement ainsi que pour la période post-crise, surtout pour la relance économique et sociale, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La rencontre a connu la participation de plusieurs acteurs institutionnels au niveau de la région de l'oriental, ainsi que des représentants des autorités locales, des professeurs universitaires, des représentants de la société civile et des membres des instances consultatives créés dans le cadre des mécanismes de démocratie participative.

Les participants ont abordé plusieurs thèmes dont «la région de l'Oriental dans le contexte de la crise Covid-19», «Gestion de la crise et multiplicité des intervenants» et «Perspectives de gestion des crises au niveau régional et local».

Ce webinaire est le premier d'une série de conférences virtuelles organisée entre juillet et septembre 2020 au sujet de l'implication et la participation des acteurs locaux et régionaux dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19.

Ces conférences s'inscrivent dans le cadre du projet «Appui et accompagnement au processus de participation démocratique dans la région de l'Oriental», cofinancé par l'Union Européenne et mis en œuvre par la MPDL et l'ACODEC, en partenariat avec l'Université Mohammed Premier d'Oujda et l'Association Tanmia.ma.