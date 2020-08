Maroc: SM le Roi Mohammed VI a fait du Maroc un précurseur de progrès et de prospérité (chercheur rwandais)

Kigali — En deux décennies de règne, SM le Roi Mohammed VI a fait du Maroc un précurseur de progrès et de prospérité et un hub pour la destination Afrique, a affirmé le chercheur et directeur de l'Agence rwandaise d'information (ARI), Andre Gakwaya.

"Depuis l'accession de SM le Roi au Trône, il a su positionner le Royaume en phase avec les transformations économiques et géopolitiques mondiales tout en érigeant Son pays en hub africain de premier plan", a souligné M. Gakwaya dans une déclaration à la MAP.

Le journaliste et chercheur rwandais a fait observer que le Maroc est devenu, au cours des dernières années, l'un des pays les plus médiatisés du continent, relevant que le Royaume est souvent cité en exemple dans de nombreux domaines économiques, mais aussi sociaux, ou encore sécuritaires.

"J'ai eu le privilège de me rendre au Maroc à de nombreuses reprises et de constater de près les progrès remarquables accomplis par le Royaume sur les plans économique, social et humain, sous la conduite sage et le leadership perspicace de SM le Roi Mohammed VI", a-t-il enchainé.

Abordant le discours prononcé par le Souverain à l'occasion de la Fête du Trône, le directeur de l'agence de presse rwandaise a indiqué que le discours royal trace une feuille de route pour atténuer les répercussions de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les plans économique et social.

"Le plan de relance économique à 11 milliards d'euros annoncé par le Souverain limitera les effets de la récession attendue et contribuera à préserver l'emploi et le pouvoir d'achat des citoyens les plus diminués", a-t-il soutenu, saluant l'intérêt particulier que porte SM le Roi pour l'amélioration des conditions des Marocains.

Le discours royal est également un appel pour la mise en place d'un modèle social plus intégré et inclusif, a poursuivi M. Gakwaya, notant que la généralisation de la couverture sociale et la création d'un Fonds d'investissement stratégique annoncés par SM le Roi faciliteront la réalisation des objectifs socio-économiques du Royaume.

Il a, par ailleurs, salué la stratégie proactive et les mesures de prévention adoptées par le Maroc pour endiguer la propagation du coronavirus, qualifiant d'"exemplaire" la gestion du Royaume de la crise sanitaire mondiale.