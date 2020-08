Cote d'Ivoire: Région du Bélier - Ralliement massif des militants PDCI, FPI, UDPCI au RHDP

Le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) s'agrandit dans la région du Bélier. La démonstration a été faite le dimanche 2 août 2020, à la Sous-Préfecture de Toumodi.

Devant les cadres de la région, une trentaine de nouveaux militants de base dont 20 Secrétaires généraux de sections du PDCI en majorité et 12 présidents de comités de base d'autres partis comme le FPI, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI ont rejoint officiellement la formation politique du président Alassane Ouattara. « Nous sommes là pour soutenir les actions de développement du président de la République et conduire le RHDP à la victoire au soir du 31 octobre 2020 », a expliqué le porte-parole des nouveaux adhérents.

Leur baptême d'adhésion a été parrainé par le ministre de la promotion des PME Félix Anoblé qui a su encourager ses filleuls dans leur choix. « Nous comptons sur vous pour apporter la lumière du président Félix Houphouët-Boigny à éclairer le peuple Baoulé.

Nous comptons sur vous pour ramener la région du Bélier à 60% au RHDP. Vous avez raison de rejoindre le parti du développement car le développement ne trie pas. Il est partout et c'est cela la vraie réconciliation. La Côte d'ivoire rassemblée se trouve au RHDP. Ne quittez pas le développement pour aller dans un parti de clans ».

L'adhésion d'une soixantaine de nouveaux militants a revêtu le caractère d'une activité politique importante de sorte que tout le monde voulait être témoin de cet évènement. C'est soutenu par une salve d'applaudissements que la coordonnatrice en chef du Bélier, Mme Raymonde Goudou-Coffie, a pris la parole. « Merci d'être là pour témoigner votre reconnaissance au président de la République et au RHDP.

Si j'ai choisi le ministre Félix Anoblé comme votre parrain, c'est parce qu'il n'a pas peur et il assume ce qu'il dit. Vous avez aussi assumé votre choix et c'est noble de votre part », a reconnu la Ministre de la Culture et de la Francophonie.

A côté de la cérémonie d'adhésion massive de nouveaux militants, les responsables du RHDP se sont montrés généreux envers les délégués des différents secteurs du Bélier. Ils ont remis 10 motos aux sections de base de la région.

Parmi les têtes fortes du parti présidentiel qui ont honoré l'évènement, il y avait la Sénatrice Mme Tamini, le maire de Tiébissou et Ferdinand Kouassi alias Watchard Kadjebo, ancien membre de la galaxie patriotique. « On a dit que le président Alassane Ouattara m'a acheté. Je dis non ! Ce sont les écailles qui sont tombées de mes yeux. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif et on ne doit pas confier le pays à n'importe qui », a martelé l'ex membre de la galaxie patriotique.

C'est le parrain des nouveaux militants du RHDP qui a clos la cérémonie rassemblant beaucoup de monde à la sous-préfecture de Toumodi. « Le président Alassane Ouattara sera candidat pian ! Et il va gagner ! Je préviens ceux qui veulent descendre dans la rue que la rue n'a pas de propriétaire », a-t-il mis en garde.