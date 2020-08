Congo-Brazzaville: Résidence artistique 2021-2022 - La Fondation Camargo cible les chercheurs et penseurs

Les scientifiques et artistes du monde entier peuvent, à présent, postuler pour les résidences artistiques prévues en automne 2021 et printemps 2022, en France, que propose la Fondation Camargo. L'appel à candidatures prend fin le 1er octobre prochain.

Tous les candidats, quelles que soient leurs nationalités, peuvent actuellement postuler. Le programme reçoit des candidatures pour plusieurs catégories et les intéressés peuvent être des artistes engagés, dont les projets sont axés sur la pensée critique et la recherche. Les disciplines acceptées par le programme sont notamment l'art sonore, la composition, les arts visuels, les arts de scène, la chorégraphie et l'écriture.

Pour être éligible, le chercheur doit être soit titulaire d'un doctorat, bénéficiaire d'une bourse postdoctorale, ou candidat au doctorat dans les phases finales de sa recherche. Son projet de recherche doit concerner les arts, les sciences humaines et des études qui engagent les échanges interculturels.

S'agissant des penseurs, ceux-ci doivent être des professionnels et des praticiens accomplis dans les domaines de la culture et de la création, à savoir : conservateurs, journalistes, critiques, urbanistes, universitaires indépendants, etc.

Les candidats peuvent postuler en proposant soit un projet spécifique, précisément l'écriture d'un livre, réalisation d'une œuvre, soit un domaine de recherche ou un terrain d'enquête délimité, à savoir la recherche sur un sujet ou une problématique spécifique dans l'optique d'écrire un livre ou créer une œuvre d'art, sur lequel ils aimeraient se concentrer durant leur résidence.

Lancé en 1971, le programme annuel de la Fondation Camargo attribue dix-huit bourses internationales dans le cadre de sa mission consistant à soutenir des recherches novatrices, des expérimentations et des approches interdisciplinaires, ainsi qu'à favoriser des échanges interculturels. Ce programme vise, par ailleurs, à stimuler la réflexion sur le passé et le présent de nos sociétés, pour contribuer au processus de repenser le monde de demain.

En 2021, la Fondation Camargo célébrera ses cinquante ans d'existence. Au cours des cinq dernières décennies, l'organisation a accueilli près de mille artistes, universitaires et penseurs du monde entier à Cassis, en France, leur offrant du temps, de l'espace et une communauté dynamique pour inspirer la collaboration et l'échange. A ce propos, la fondation souligne que pendant la résidence, des discussions sont régulièrement tenues, afin de permettre à chaque résident de présenter son projet ou domaine de recherche à l'ensemble du groupe.

Pour plus de détails sur l'appel à candidatures, chaque postulant peut visiter le site de la fondation. Un webinaire d'information sera proposé aux candidats intéressés, le 10 septembre à 11h00, heure de New York/16h00, heure de Brazzaville. Une inscription est exigée au préalable pour y prendre part.