Congo-Brazzaville: X-OIL Congo inaugure deux stations-service à Brazzaville et Pointe-Noire

Les deux stations-service modernes, inaugurées à l'occasion de la célébration des 18 ans de la société de distribution et de commercialisation de produits pétroliers, répondent à l'engagement pris par X-OIL de mieux servir la population au travers des services de qualité et aux exigences de fiabilité de l'heure.

Situées aux quartiers Moussosso à Mayanga, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, et sur le boulevard de Loango dans le 1er arrondissement Emery-Patrice-Lumumba à Pointe-Noire, les stations-service ont été dévoilées en présence d'autorités municipales et préfectorales des deux villes et d'autres représentants d'administrations relevant directement ou indirectement du secteur.

A Moussosso, la station éponyme, dont le ruban symbolique marquant son ouverture a été coupé par le maire de Madibou, Alain Milandou, répond aux attentes des clients des quartiers Mayanga, OMS et Mantsimou au sud de Brazzaville. Erigée sur une superficie de 656 m2, elle comprend une piste de circulation et de distribution de carburant d'une superficie de 262 m2, dotée de trois pompes moyen débit dont une réservée pour la distribution du gasoil, super et une troisième dédiée à la distribution du pétrole. Destinée à fournir un service de proximité de qualité, la station-service dispose d'une boutique pour la vente de tout type d'article et des lubrifiants Shell, tout en aménageant un service d'entretien et lavage de véhicules. Une terrace offre une vue imprenable sur le quartier Moussosso.

A Pointe-Noire, où le préfet du département, Alexandre Honoré Paka, a procédé à l'ouverture officielle de la station dite Côte-Mondaine, plantée sur le boulevard Loango réhabilité par X-OIL Congo et la Mairie, c'est une infrastructure neuve annexée à des services extras indispensables aux stations de dernière génération.

Une piste de circulation et de distribution de carburant d'une superficie de 1090 m², dotée de huit pompes installées sur quatre ilots : quatre pompes moyen débit pour les véhicules légers et deux pompes gros débit diesel pour les poids lourds. L'une des particularités de cette station-service, située non loin de l'entrée du port, ce sont les dispositions prises par X-OIL de permettre aux véhicules poids lourds de mieux se servir.

Sur cet espace, une mini-supérette moderne destinée à la vente de divers produits ainsi que les lubrifiants Shell côtoie un point chaud pour la consommation de plats et de boissons, à laquelle est rattachée une cuisine. La station Côte Mondaine, c'est aussi une baie d'entretien automobile et une autre de lavage de voitures bien équipées. Une borne à air de gonflage pneumatique gratuite y est installée à l'entrée, à la disposition de tous les clients de la station-service.

« L'engagement de X-Oil Congo aujourd'hui est de vous garantir la meilleure qualité de ses services possibles, la disponibilité de ses produits, mais également une assistance et des conseils de tous les instants afin de donner longue vie à votre véhicule automobile, ainsi qu'à vos groupes électrogènes et autres moyens roulants », a déclaré à Pointe-Noire, le 31 juillet, Fabrice Donald Fylla Saint-Eudes, directeur général adjoint de X-OIL Congo.

Il a saisi de l'opportunité pour rappeler la disponibilité de la Carte privative X- Oil Congo qui permet d'effectuer les achats de carburant sans être obligé d'opérer de trop grande manipulation de billets de banques, source probable de contamination en cette période à risques marquée par la pandémie de covid-19. Une innovation, a-t-il rappelé, qui intègre le processus de dématérialisation des paiements et autres transactions monétaires lancé par les autorités congolaises.

X-Oil Congo a été créée il y a 18 ans à la suite de la liquidation des actifs de l'ancienne société nationale de distribution des hydrocarbures, Hydro Congo. Forte de ses 18 années d'expérience, la société possède un réseau de vingt-quatre stations-services réparties sur l'ensemble du territoire national et auprès d'une clientèle B to B composée de petites et moyennes entreprises, de grandes entreprises et de multinationales installées au Congo.