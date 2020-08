Angola: La mise en oeuvre du PIIM connaît des progrès

Luanda — Le gouvernement angolais a réaffirmé, lundi, à Luanda, qu'en dépit de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le pays, le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) connaissait une évolution satisfaisante.

Selon le gouvernement, dans un communiqué de presse envoyé à l'Angop, plus de 887 projets sont actuellement en cours d'exécution à travers le pays, tous avec des parts financières allouées et payées à 15%.

Dans le cadre du PIIM, il est prévu la mise en œuvre de 577 projets relatifs à la construction et à la restauration d'écoles, dont 323 sont déjà en cours d'exécution, depuis neuf mois.

À cette fin, l'exécutif angolais a mis à disposition un montant liquide de 9.448. 051.703,42 kwanzas, pour l'année 2020, avec un montant total de 21.848. 912. 844,00 kwanzas.

Lancé en août 2019, par le Président de la République, João Lourenço, le PIIM initial prévoyait 236 actions, dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la construction et des travaux publics, des infrastructures administratives, des routes, de l'énergie et de l'eau, de la sécurité et de l'ordre public, de l'urbanisme, et l'assainissement de base.

Créé pour couvrir les 164 municipalités du pays, il a une valeur totale de deux milliards de dollars, provenant du Fonds souverain de l'Angola.

Ce plan rassemble les besoins et les initiatives des municipalités, ajustés aux priorités locales et aux aspirations de la population. Il est également prévu que les collectivités locales représentent 68% de la programmation, tandis que les 32% restants incomberont au gouvernement central.

L'objectif est de construire ou/et réparer 4 000 salles de classe à travers le pays, ainsi que de construire, réhabiliter et équiper davantage d'établissements de santé. Et, en même temps, il est prévu de construire huit bâtiments pour le fonctionnement des autorités locales, 500 écoles primaires et 36 complexes administratifs.

Au niveau opérationnel et à court terme, le PIIM privilégie un ensemble d'initiatives visant à mettre en œuvre les politiques définies dans le Plan de Développement National (PDN 2018-2022), articulé avec le Plan Stratégique National d'Administration Territoriale (PLANEAT 2015-2025).