Congo-Brazzaville: Mairie de Mongo-Mpoukou - Zéphirin Nguie passe le témoin à Apollinaire Molebe

Nommé par décret présidentiel, le nouveau administrateur-maire de Mongo-Mpoukou, Apollinaire Molebe, a été officiellement installé dans ses fonctions, le 1er août, par Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire.

C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée la cérémonie d'intronisation d'Apollinaire Molebe au siège social du cinquième arrondissement. Autorités politico-administratives et militaires, société civile, population et culturels étaient tous là pour rendre cette journée mémorable. Parmi les moments forts qui ont marqué cette activité figure en premier lieu la remise des symboles de commandement, notamment l'écharpe et le drapeau tricolore, ainsi que le discours d'orientation du préfet.

En effet, Alexandre Honoré Paka a exhorté le nouvel administrateur maire de respecter les lois et règlements de la République, d'exécuter les décisions du gouvernement et celles du Conseil départemental et municipal, de se soumettre à l'obligation de réserve et enfin de veiller à la sécurité et à la protection des biens et de la population de son arrondissement.

Deuxième administrateur-maire de Mongo-Mpoukou, Apollinaire Molebe est conscient de la lourde tâche qui lui incombe, à savoir être au service des autres, de penser à l'extension des quartiers de son arrondissement et à leur assainissement, mais également à encourager l'action participative de la population relevant de sa circonscription administrative. Notons qu'apollinaire Molebe succède à Zéphirin Nguie qui a dirigé le cinquième arrondissement depuis huit ans.