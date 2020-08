Algérie: DGSN-Stupéfiants - 3581 actions de sensibilisation durant le 1e semestre 2020

ALGER -Les services de la Sûreté nationale ont organisé 3581 actions de sensibilisation et de prévention contre les stupéfiants durant le 1er semestre 2020, en faveur de plusieurs franges de la société, parallèlement à la situation sanitaire exceptionnelle que vit le pays, à l'instar des autres pays du monde, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

«2722 actions de sensibilisation ont été menées durant le premier trimestre 2020, en faveur des élèves des différents cycles de l'enseignement et de la formation et diverses catégories sociales», ajoute le communiqué, soulignant que «859 actions de sensibilisation contre les stupéfiants et les psychotropes ont été organisées durant le deuxième trimestre 2020, marqué par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus».

La DGSN veille à intensifier les actions de sensibilisation au titre d'une approche de proximité sociétale par la voie des canaux de communication officiels, dont son site officiel et ses pages Facebook et Twitter, outre les programmes de sensibilisation organisés via l'espace radio de la Sûreté nationale, un espace favorable à l'interactivité dans la sensibilisation de la société.

La DGSN rappelle aux citoyens le numéro vert 1548, celui de secours 17, et le 104, pour être à l'écoute de leurs préoccupations liées aux missions de la police et au renforcement de son rôle.