Togo: Soulagement et délivrance pour Placca Fessou

Fessou Mèmè et Beerschot montent en Pro League après 3ans de recalage en D2. Après avoir enregistré une victoire à domicile au match aller grâce à un but de Tarik Tissoudali, Placca Fessou et ses coéquipiers sont allés dompter l'OHL sur ses installations sur un score de 4-1 au match retour de la finale de la D1 B.

Au cours de cette rencontre Kenneth Schuerman a marqué un but contre son camp (42è) avant la pause et a donné l'avantage à Beerschot.

En 2è partie, Tissoudali a retrouvé le filet 52è(2-0) et puis Marius Noubissi 62e (3-0). Jérémy Perbet a réduit le score pour les hôtes(79è, 1-3). Entré en jeu à la 76è l'attaquant togolais a contribué à la qualification de son club à la 92è min (4-1).

En se confiant à nos confrères de Togofoot.info, auteur du dernier but Placca Fessou n'a pas caché ses émotions.« C'est un sentiment de soulagement et de délivrance si on peut le dire. Trois ans qu'on courait derrière cette montée. Ça fait du bien enfin. » a confié l'épervier à la presse.

La Fédération Belge a annoncé la reprise du championnat de première division (Jupiler League) et le 8 Août déjà Beerschot affronte Ostende en première journée. Face à ce nouveau défi le Club est déjà en préparatif.

« Maintenant on n'a pas trop le temps de fêter puisque le championnat reprend le week-end prochain alors on va donc utiliser cette victoire comme pour bien rentrer dans cette nouvelle compétition que nous allons découvrir et on verra par la suite » a ajouté l'attaquant togolais.