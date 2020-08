Ile Maurice: Feux d'artifice dans des conteneurs - Des habitants en pétard

Branle-bas de combat à Gros-Cailloux depuis que des villageois ont appris que les conteneurs sis sur un terrain privé contiennent des produits explosifs tels que des pétards et des feux d'artifice. Contactées, les autorités concernées se sont saisies de l'affaire à la suite de plaintes reçues, il y a environ une semaine. Les conteneurs appartiennent à la société Impact Production Group, alors que le terrain est la propriété de la Compagnie de Gros-Cailloux.

Sollicité, Jean-Luc Manneback, Chief Executive Officer d'Impact Production Group et directeur de Mille Feux Ltée, souligne qu'à la levée du confinement, les conteneurs de feux d'artifice ont dû être déplacés d'urgence de là où ils se trouvaient, à l'Hindu Cadets Club, car ils devaient commencer à raser le lieu. Après le déconfinement, le déménagement s'est déroulé le 10 et le 11 juillet.

«La direction de la compagnie de Gros-Cailloux a été bien évidemment mise au courant et ces conteneurs pourront être placés à différents endroits sur la propriété de Gros-Cailloux, qui dispose de nombreux arpents. Cela, dès que nous aurons eu la visite des Fire and Rescue Services. Ils ont été contactés par mail le 20 juillet à 17 h 30 pour réaliser la visite du site afin de donner leurs recommandations et entre-temps une partie des dispositions de sécurité a été prise. Notamment la rehausse des conteneurs du sol, la couverture des conteneurs, la surveillance, la mise en place des extincteurs et la disposition des conteneurs à bonne distance des habitations.»

Par ailleurs, Jean-Luc Manneback affirme qu'un rendez-vous a été pris avec le conseil de district le 28 juillet. Ainsi, toutes les démarches ont été entreprises et les documents sont en passe d'être envoyés.

Le directeur de Mille Feux Ltée fait ressortir que depuis quelques semaines, sa compagnie fait l'objet d'attaques dans la presse et de lettres anonymes. Il déplore cette situation car c'est l'image de l'entreprise, dans une période déjà extrêmement difficile, qui en pâtit.

Il avance que c'est une campagne orchestrée par des gens qui cherchent à nuire à sa réputation. Il dit détenir des preuves des échanges avec les différentes autorités et que sa compagnie va agir dans la transparence.

Kemraz Ortoo, vice-président du conseil de district de Rivière-Noire, soutient que dès qu'il a été informé par le biais d'une lettre anonyme de la présence de ces conteneurs, il a invité le conseil à enquêter. Aussitôt, des inspecteurs se sont rendus sur place pour faire un état des lieux. Ils ont confirmé la présence des conteneurs en question, de même que la nature des produits qu'ils contiennent, soit des pétards et feux d'artifice. Le vice-président déclare également que l'administration du conseil de district de Rivière-Noire n'a aucune connaissance des activités autour de ces conteneurs. La police, les sapeurs-pompiers et le ministère de l'Environnement ont été contactés.

Dans le milieu des pompiers, on indique que mis au parfum, ils ont enregistré une plainte. Ils ont pris la décision d'effectuer une visite sur place dans le courant de la semaine. Les résultats de leur enquête seront communiqués à la police et au ministère concerné au cas ils se rendent compte que le dépôt de ces conteneurs a été fait au mépris des règlements et des lois appropriés.