Congo-Kinshasa: Escorté par Joseph Olenghankoy - Ne Muanda Nsemi regagne sa résidence de Macampagne

C'est une bonne nouvelle pour tous les ressortissants Né Kongo. Grâce aux efforts consentis nuits et jours par Joseph Olenghankoy, en sa qualité de Président du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral (CNSA), Zacharie Badiengila alias Ne Mwanda Nsemi, Chef du mouvement politico-religieux Bundu dia Mayala, a regagné sa résidence de Binza/Macampagne hier lundi 3 août 2020.

En effet, le leader du mouvement Bundu dia Mayala souffrait de trouble mental sur fond de stress à répétition et avait attrapé la COVID-19. Il était interné au Centre Neuro Psycho pathologique (CNPP), ensuite aux cliniques universitaires de Kinshasa, pour suivre des soins médicaux. Guéri, le Député honoraire a, à sa sortie de l'hôpital, a tenu à remercier sincèrement les personnels soignants. «Je vous remercie sincèrement, je serai votre porte-parole partout pour vous défendre, parce que vous travaillez très bien, il me semble que les conditions de paie soient un peu défectueuses. Moi-même j'ai vu, je vais parler de ce que je connais, merci», a-t-il déclaré. Affaibli par la maladie, l'ancien Député a fait savoir que lors de son admission à l'hôpital, il avait des soucis sérieux de tension mais maintenant tout a été revenu à la normale. D'où, sa reconnaissance à l'endroit des médecins ainsi qu'aux personnels soignants qui l'ont accompagné dans cette dure épreuve. «On est venu me prendre pour m'emmener chez moi, quant aux médecins, je vous remercie sincèrement de votre professionnalisme et abnégation», renchérit-il.

Ce notable Né Kongo a retrouvé sa résidence de Macampagne meublée. Devant sa parcelle, quelques policiers ont été placés pour assurer sa sécurité. Le Président du CNSA, Joseph Olenghankoy, tenant mordicus à son rôle de médiateur, était au chevet de ce notable Né Kongo tout au long de cette épreuve. Se confiant à la presse, il n'a pas du tout caché son satisfecit en remerciant le Président de la République pour son implication personnelle afin d'éviter le pire à cette personnalité. «Nous remercions le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi. Comme aujourd'hui, la maison de Né Mwanda Nsemi a été réhabilitée et toutes les conditions nécessaires pour vivre chez lui sont réunies. Voilà pourquoi, nous sommes venus le prendre pour dire qu'on remercie le Chef de l'Etat, on remercie tous ceux qui ont soutenu Ne Mwanda Nsemi pendant ces dures épreuves, on remercie énormément le corps médical, je suis impressionné par l'amour qu'il porte envers lui (Ne Mwanda Nsemi Ndlr) et on remercie énormément le médecin Directeur, les unités de la police nationale... », a déclaré Joseph Olenghankoy.

Il vous souviendra que vendredi 25 avril 2020, le Député honoraire Zacharie Badiengila alias Ne Mwanda Nsemi a été arrêté dans sa résidence de Macampagne. Il était poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, incitation à la haine tribale et la rébellion. Après avoir été admis à la clinique Ngaliema le même vendredi pour des soins, il avait finalement passé la nuit à l'IPKIN.