Madagascar: Lu pour vous - « Une autre idée du bonheur » de Marc Levy

Milly est une jeune femme d'une trentaine d'années au quotidien bien rangé. Effectivement, la jeune femme vit dans une extrême routine, dont elle a l'air de se contenter largement. Entre son travail avec Madame « Berlingot », sa petite vie avec Franck, celui avec qui elle partage sa vie et ses multiples séances de cinéma avec celui dont elle dit être son meilleur ami, Jo, nous ne pouvons que constater que Milly ne laisse aucune place à l'imprévu dans sa vie.

Mais, c'est sans compter sur sa rencontre inattendue avec Agatha, dont trente ans les séparent, dans une station-service où, encore une fois, Milly a pour habitude de se rendre tous les jours afin de mettre deux gallons d'essence dans son Oldsmobile des années 1950 et de prendre un Coca-Cola. C'est donc ce jour-là, ce premier jour du printemps 2010 que sa vie va basculer... Ce voyage durera donc 5 jours, 5 jours pleins de rebondissements, où elles traverseront l'Amérique...

Ce n'est pas le meilleur de Lévy, certes, mais ce fut tout de même un petit coup de cœur. Comme d'habitude, le voyage est au rendez-vous. Un voyage en Amérique, dans une Amérique que je ne connaissais pas vraiment, pas sous cet angle en tout cas. C'est une histoire de road-trip entre deux femmes, elles ont 20 ans d'écart et pourtant elles se comprennent. Mais il y a plus que ça, tout d'abord des secrets qui doivent être révélés, et pour ça Agatha doit mener à bien son périple. Entre elles au début il y a énormément de tension mais, au fur et à mesure, elles vont apprendre à se connaître et vivre de cette liberté alors que c'est une course contre la montre et surtout contre le passé. Toutefois, ce roman contient énormément de philosophie, d'opinion politique, de combat important et de pensées qui font réfléchir.

L'originalité est d'une clarté inouïe. La plume de Marc Levy dans « Une autre idée du bonheur » est plutôt agréable, même si au départ il est un peu difficile de plonger dans cette synopsis avec le trop de détail inutile qu'il y avait. Dans celui-ci aussi, il n'y a pas de paranormal. Déjà la romance n'a pas de place dans cette histoire, ce qui est un peu déconcertant mais pas désagréable. Ensuite, le suspense est là du début à la fin, avec cet auteur, les citations marquantes ne manquent pas, c'est un philosophe moderne et c'est ce que j'aime dans son écriture, son côté poétique mais simple.

« Une autre idée du bonheur » est un titre, un avant-goût de cette histoire ; il garde tout son mystère sur cette dernière. En bref, voici un roman plein de rebondissements et d'aventures qui m'ont transportée ailleurs, le temps d'une lecture, un bon Levy à recommander.