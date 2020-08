Madagascar: Football - Albert Rafetraniaina en remise à niveau

Albert avait déjà une grande valeur en Ligue 1 en rencontrant le PSG de Zlatan en 2014.

Relégué en D3 en Italie alors qu'il était déjà en Ligue 1, le joueur malagasy, Albert Rafetraniaina est très en forme avec son nouveau club. Il est toujours titulaire indiscutable avec Bisceglie.

En effet, malgré son jeune âge, Albert Rafetraniaina est un joueur qui a marqué le football malagasy. Il est notre premier footballeur à avoir joué professionnellement en Italie. Il compte désormais 22 apparitions en tant que polyvalent (milieu défensif, milieu central et milieu gauche) depuis qu'il a été racheté par A.S Bisceglie Calcio, une équipe de série C italienne, en août 2019. On peut estimer qu'il a enfin retrouvé son niveau de l'époque. Mais l'histoire qui reste gravée dans le monde du football malagasy c'est celle où il avait déjà brillé en Ligue 1 avec OGC Nice, alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a fait de la misère à un certain Zlatan Ibrahimovic lors d'un match opposant son équipe à PSG en 2014. La bande à Albert a tout donné pendant ce match inédit pour faire trembler Zlatan et son équipe. Pourtant, le match était soldé sur le score de 1 but à 0, en faveur des parisiens sur un penalty de Zlatan Ibrahimovic.

Pour rappel, Albert a commencé sa carrière professionnelle en octobre 2012 à l'âge de 16 ans. Il est certes né à l'île Maurice mais il est de nationalité française. Son nom indique cependant ses origines malagasy. Il parle d'ailleurs le malagasy et se sent bien à Madagascar où il a joué à Toamasina, avec la sélection des expatriés au cours d'un match de préparation de la CNaPS Sport à l'époque. Il est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Il a pris une licence au club marseillais du Sporting Club Air Bel, et intègre l'équipe de deuxième année U13 en 2007. Il est resté trois ans au sein de ce club avant d'être repéré par l'OGC Nice.

Avant de rejoindre son actuel club, il est retenu dans le groupe de l'UNFP FC, une équipe qui permet à des footballeurs professionnels au chômage de faire une préparation physique correcte, et d'effectuer des matches amicaux contre des équipes professionnelles, ceci dans l'objectif de se montrer et de décrocher un contrat professionnel. Actuellement, il est sous contrat avec Bisceglie jusqu'en 2021. Albert Rafetraniaina peut-il faire affaire avec les Barea ?

Mis à part Albert, quatre autres joueurs qui présentent une identité génétique malagasy évoluent actuellement en Italie, entre autres, Bryan Adinany, Freddi Greco, Louis Démoléon et Ivan Inzoudine.