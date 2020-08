Afrique: CAF - De nouvelles dates pour la fin des coupes africaines des clubs

La Confédération africaine de football (Caf) a adopté un nouveau calendrier pour boucler ses compétitions interclubs 2019-2020. Ainsi, les demi-finales de la Coupe de la Confédération se disputeront le 22 septembre, au Maroc.

La première demi-finale opposera Pyramids (Egypte) à Horoya (Guinée). La deuxième mettra aux prises Berkane (Maroc) et Husa (Maroc). La finale se disputera le 27 septembre, à Rabat, au Maroc.

Concernant la Ligue des champions, à la suite du retrait de la Fédération camerounaise de football de l'organisation du Final Four et conformément au principe d'équité, l'Égypte et le Maroc dont les représentants Al Ahly, Zamalek (Égypte) et Raja, Wac (Maroc) constituent les demi-finalistes de la compétition sont exempts de l'accueil du Final Four.

Les matchs des demi-finales se joueront en aller et retour. Les matchs aller seront disputés, les 25 et 26 septembre, au Maroc et les matchs retour, les 2 et 3 octobre, en Égypte. La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d'opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine.

Cependant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match se jouera soit en Égypte, soit au Maroc, le 16 ou le 17 octobre.