Ile Maurice: Parlement - L'orage gronde

Le nombre de bénéficiaires de la pension de retraite ne fait qu'augmenter, ce qui rend le système de pension actuel «insoutenable». Selon la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Daureeawoo, les autorités ont comptabilisé 171 711 bénéficiaires de la pension contributive sous le National Pension Fund et

232 030 bénéficiaires de la pension de retraite au 31 juillet dernier. Annuellement, le pays compte

12 000 bénéficiaires de plus. Elle répondait à la Private Notice Question de ce mardi 4 août au Parlement.

Cette augmentation justifie ainsi une hausse de près d'un milliard du budget, sur deux années financières.

Arvin Boolell, a souhaité obtenir plus de détails sur le nombre de fois où le comité interministériel institué en 2016 sur la réforme de pension a siégé depuis les dernières législatives mais la ministre n'a pas été en mesure de le préciser. Le leader de l'opposition lui a alors demandé de déposer les procès-verbaux des réunions mais Fazila Daureeawoo a refusé. Le ton est alors monté d'un cran, ce qui n'a pas été au goût de la ministre. «This is a beautiful Tuesday with a nice weather. No need to shout. If you continue shouting, you will not get any rational information from me»...

Arvin Boolell a alors rétorqué qu'il n'a aucune leçon à recevoir de la ministre et qu'il était parlementaire «bien avant elle». Par contre, en ce qui concerne la Contribution sociale généralisée annoncée lors du dernier discours budgétaire, nous sommes restés sur notre faim. Aucun détail additionnel n'a été fourni. Selon Fazila Daureeawoo, ce dossier est du ressort du ministre des Finances et c'est lui qui détient les informations en ce sens.