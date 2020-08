Cote d'Ivoire: Aboisso - L'ADRA et l'Eglise Adventiste équipent les structures sanitaires

L'Eglise Adventiste du 7ème jour et l'Agence adventiste d'aide et de développement (Adra) d'une part et le ministère de la Santé d'autre part ont signé une Convention dans laquelle l'Eglise s'engage à non seulement poursuivre sa mission, mais également à mener d'autres activités de développement dans les secteurs éducatif et sanitaire.

C'est ainsi que pour cette mission humanitaire, ADRA et l'Eglise ont apporté des équipements médicaux d'une valeur de 92 millions de francs Cfa aux structures sanitaires d'Aboisso.

« Ce don va dans la droite ligne de l'Eglise et de Adra pour permettre aux personnes de bénéficier de soins adéquats », a indiqué Pasteur Amegnito Kossi, directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est de Adra. Dans son intervention, il a rappelé la mission de l'Eglise Adventiste du 7ème jour.

« La mission n'est pas seulement d'apporter l'Evangile mais aussi d'apporter l'espoir aux hommes et aux femmes affligés de ce monde.

Nous avons aussi une mission de développement, une mission humanitaire. ADRA aide les populations sans distinction d'ethnie, politique, idéologique, religieuse. Nous opérons partout où Dieu nous envoie pour porter assistance », a-t-il précisé. L'ADRA, en effet, n'est pas à son premier geste.

Déjà en 2007, cette association partenaire de l'Eglise Adventiste du 7ème jour a fait don d'équipements médicaux à la Côte d'Ivoire d'une valeur d'un milliard de francs Cfa. « Nous sommes prêts à soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire », a répété Pasteur Amegnito Kossi.

Prenant, à son tour, la parole, le Président du Conseil d'administration d'ADRA, Dr Dido Weick, par ailleurs président de l'Eglise Adventiste du 7ème jour pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, est revenu sur la mission de l'Eglise vis-à-vis de l'homme et rappelé ce qu'elle a fait pour l'homme dans le monde en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier : « L'Eglise prend en compte l'homme dans toute sa totalité, c'est-à-dire l'homme dans son physique, son spirituel et son mental.

C'est ainsi que nous avons plus de 245 universités dans le monde, plus d'un millier d'écoles secondaires et 20 000 écoles primaires, plus de 200 hôpitaux et dispensaires dont 45 en Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté et souhaité qu'avec ce don, les structures sanitaires d'Aboisso atteignent leurs objectifs.

Le représentant du ministre de la Santé, Soro Kountélé (directeur de cabinet adjoint), pour sa part, a traduit, au nom du ministre, ses remerciements à l'Eglise Adventiste du 7ème jour et à ADRA pour ce don. Il a surtout promis que les bénéficiaires en feront bon usage. La mairie d'Aboisso, quant à elle, s'est réjouie du choix de sa localité pour ce don.